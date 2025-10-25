Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Μια «καλή και ειλικρινή» συζήτηση με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε σήμερα, Σάββατο 25 Οκτωβρίου, η νέα Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι.

Όπως είπε η ίδια, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα «X», σε συνεργασία με τον Τραμπ «είμαι αποφασισμένη να ανεβάσουμε τη συμμαχία μεταξύ της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ σε ακόμη ψηλότερες κορυφές». Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκινά αύριο (26/10), την περιοδεία του στην Ασία.

Η Τακαΐτσι τον χαρακτήρισε ως «πολύ ζωντανό και αστείο άνθρωπο», παραμονή της επίσκεψής του στην Ιαπωνία.

Πρόκειται για την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών.

Η Πρωθυπουργός – η πρώτη γυναίκα σε αυτό το αξίωμα όσον αφορά τη χώρα της – διευκρίνισε ότι έθεσε ως βασική προτεραιότητα της κυβέρνησής της την ενίσχυση των δεσμών των δύο χωρών «σε διπλωματικό επίπεδο και στον τομέα της ασφάλειας».

Ο Τραμπ θέλει η Ιαπωνία, όπως και οι άλλοι σύμμαχοι των ΗΠΑ, να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες της και η Τακαΐτσι ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι κατά το επόμενο οικονομικό έτος ο αμυντικός προϋπολογισμός θα ανέλθει στο 2% του ΑΕΠ, ενώ αυτό προβλεπόταν να γίνει σε δύο χρόνια.