H Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, στο περιθώριο της τελετής υπογραφής του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Μέση Ανατολή στο Σαρμ ελ Σέιχ, είχε διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης, «οι δυο ηγέτες συζήτησαν τα επόμενα βήματα του ειρηνευτικού σχεδίου και η Ιταλίδα πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευση της χώρας της να συμβάλλει στη σταθεροποίηση, στην ανοικοδόμηση και στην ανάπτυξη της Λωρίδας της Γάζας, όπως και στο να δοθεί νέα ώθηση σε μια πολιτική διαδικασία προς την κατεύθυνση ενός πλαισίου ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας στη Μέση Ανατολή, η οποία να βασίζεται στη λύση των δύο κρατών».

Όπως πρόσθεσε η κυβέρνηση της Ρώμης, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας της Τζόρτζια Μελόνι με τον Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, έγινε αναφορά στις διμερείς σχέσεις των δυο χωρών και στο ιταλικό σχέδιο συνεργασίας με την Αφρική, ιδίως στους τομείς της κατάρτισης, της βιώσιμης γεωργίας και της ενέργειας.