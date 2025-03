Έτοιμη να θέσει τους δικούς της όρους σε ενδεχόμενη συμφωνία με την Ουκρανία εμφανίζεται η Μόσχα μετά την πρώτη απόφαση για κατάπαυση του πυρός και την συμφωνία που επετεύχθη στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας χθες, μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας.

Το Κρεμλίνο επισημαίνει ότι θα προβεί σε σχετική ενημέρωση, αφότου ενημερωθεί πρώτα από την αμερικανική πλευρά σχετικά. Σύμφωνα μάλιστα με τα όσα μετέδιδε χθες, Τρίτη, το βρετανικό δίκτυο BBC, δεν αποκλείεται ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, Στιβ Γουίτκοφ, να επισκεφθεί τη ρωσική πρωτεύουσα εντός της εβδομάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε την Τετάρτη ότι η Μόσχα θα λάβει τις δικές της αποφάσεις για τη σύγκρουση στην Ουκρανία, αφού το Κίεβο δήλωσε έτοιμο να δεχθεί την πρόταση της Ουάσιγκτον για κατάπαυση του πυρός 30 ημερών, μετέδωσε το TASS.

«Η διαμόρφωση της θέσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν λαμβάνει χώρα στο εξωτερικό, λόγω συμφωνιών ή προσπαθειών ορισμένων μερών. Η διαμόρφωση της θέσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας πραγματοποιείται εντός της Ρωσικής Ομοσπονδίας» είπε.

Μέλος της άνω Βουλής της Ρωσίας με επιρροή, σχολιάζοντας την πρόταση για κατάπαυση του πυρός καταρχήν 30 ημερών στην οποία συμφώνησαν οι ΗΠΑ και η Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ότι η όποια διευθέτηση γίνει πρέπει να βασίζεται στους όρους της Μόσχας, όχι της Ουάσιγκτον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Η Ρωσία προελαύνει» στα μέτωπα και «συνεπώς τα πράγματα θα είναι διαφορετικά» στη διαπραγμάτευση με τη Μόσχα, τόνισε μέσω Telegram ο Κονσταντίν Κοσάτσοφ , πρόεδρος της επιτροπής διεθνών υποθέσεων του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας (η ρωσική άνω Βουλή).

«Οποιεσδήποτε συμφωνίες —με όλη την κατανόηση της ανάγκης για συμβιβασμό— θα πρέπει να κλειστούν με τους δικούς μας όρους, όχι τους αμερικανικούς. Κι αυτό δεν είναι καυχησιολογία, αλλά κατανόηση του γεγονότος ότι οι αληθινές συμφωνίες ακόμη γράφονται εκεί πέρα, στα μέτωπα. Κι αυτό πρέπει να το καταλάβουν και στην Ουάσιγκτον επίσης».

Σε καμία περίπτωση η Ρωσία δεν θα δεχθεί παρουσία στρατιωτών του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ λίγες ώρες μετά την επίτευξη συμφωνίας στην Τζέντα μεταξύ ουκρανικής και αμερικανικής αντιπροσωπείας για κατάπαυση του πυρός στο ουκρανικό μέτωπο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο Λαβρόφ πρόσθεσε ότι η Ρωσία ξέρει τι να κάνει για να αποφύγει συμβιβασμούς, που θα θέσουν σε κίνδυνο τις ζωές των ανθρώπων.

Εξάλλου, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία είναι ανοιχτή στην ιδέα του Ντόναλντ Τραμπ για συνομιλίες με την Κίνα με αντικείμενο την πυρηνική ασφάλεια.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον απόηχο των συνομιλιών, υπογράμμισε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να κάνει το βήμα για την ειρήνη. Ευχαριστώντας δε τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, για την «εποικοδομητική συζήτηση των δύο αντιπροσωπειών» στη Τζέντα, δήλωσε ότι «η Ρωσία πρέπει να δείξει την προθυμία της να σταματήσει τον πόλεμο ή να τον συνεχίσει».

Την ίδια στιγμή, από την Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι είναι ανοιχτός να προσκαλέσει εκ νέου τον Ουκρανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο και τόνισε πως ελπίζει ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν, να ανταποκριθεί. «Νομίζω ότι η κατάπαυση του πυρός είναι πολύ σημαντική. Εάν μπορέσουμε να πείσουμε τη Ρωσία να το κάνει, αυτό θα είναι υπέροχο», υπογράμμισε σχετικά.

Αυτή τη στιγμή η Ουκρανία «χορεύει» στον ρυθμό που της χτυπούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλώνει πρόθυμη να σταματήσει να μάχεται και έτοιμη να υπογράψει την πολυπόθητη για τον Ντόναλντ Τραμπ συμφωνία για τον ορυκτό της πλούτο.

Ωστόσο, τίποτε ακόμη δεν έχει τελειώσει και τα επόμενα βήματα μέχρι το τέλος του τούνελ είναι αβέβαια. Όπως, χαρακτηριστικά, τονίζουν αναλυτές, μπορεί η ουκρανική πλευρά να αισθάνεται ανακούφιση για την αποκατάσταση των σχέσεων με την Ουάσιγκτον ωστόσο σε ό,τι αφορά στον εν εξελίξει πόλεμο δεν έχει ακόμη διαφύγει τον κίνδυνο. Η πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα σταματήσει.

🚨🚨🚨 Ukraine accepts deal. “We’ve gone from if this war is going to end to how this war is going to end,” Waltz told reporters.

President Trump for the win! https://t.co/dImkxK6LNw pic.twitter.com/JnzHJvEQOk

— Claire Balan (@ClaireBalan) March 11, 2025