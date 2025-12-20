Σάλο έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η δημοσιοποίηση φωτογραφιών και αποδεικτικών στοιχείων που σχετίζονται με την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ την Παρασκευή (19/12). Ανάμεσα σε αυτά τα στοιχεία, περιλαμβάνονται εικόνες του Μπιλ Κλίντον με τη Γκισλέιν Μάξγουελ και άλλες προσωπικότητες του δημόσιου βίου, μερικές από τις οποίες τραβήχτηκαν σε πισίνα, όπου ο πρώην Πρόεδρος φαίνεται να είναι παρών μαζί με τη Μάξγουελ.

🤔🔥 WOWWWW….WTF? THESE PHOTOS OF GHISLAINE MAXWELL AREN’T LINING UP WITH HER SAYING SHE NEVER SAW BILL CLINTON GET A MASSAGE IN HER RECORDING REGARDING EPSTEIN. pic.twitter.com/gInXcWaqhs — Johnny St.Pete (@JohnMcCloy) December 19, 2025

Αντιδρώντας στις κατηγορίες, ο Μπιλ Κλίντον εξέδωσε μια έντονη δήλωση, υπογραμμίζοντας ότι οι φωτογραφίες δεν αποτελούν προσπάθεια προστασίας του, αλλά μια τακτική αποπροσανατολισμού, από την πλευρά της Κυβέρνησης Τραμπ. Στην ανακοίνωση του εκπροσώπου του, τονίστηκε ότι οι φωτογραφίες και τα αρχεία δεν κρατούνταν για μήνες για να «καλύψουν» τον Κλίντον, αλλά ότι στόχος ήταν να καλυφθούν άλλα σημαντικά γεγονότα που ενδέχεται να βγουν στο φως.

Ο εκπρόσωπος του Κλίντον επεσήμανε ότι οι ενέργειες αυτές είναι μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να γίνει ο πρώην Πρόεδρος αποδιοπομπαίος τράγος, ενώ υπαινίχθηκε ότι οι πραγματικοί υπεύθυνοι προσπαθούν να κρύψουν άλλες, πιο σοβαρές υποθέσεις, που ενδέχεται να σχετίζονται με την υπόθεση Έπσταϊν.

Η δήλωση του εκπροσώπου του Κλίντον ανέφερε: «Ο Λευκός Οίκος δεν κρατούσε αυτά τα αρχεία για μήνες απλά για να τα δημοσιοποιήσει αργά την Παρασκευή, με σκοπό να προστατεύσει τον Μπιλ Κλίντον. Αυτό αφορά κάτι πολύ μεγαλύτερο που προσπαθούν να κρύψουν για πάντα».

Ο πρώην Πρόεδρος υπογράμμισε επίσης τη διαφορά μεταξύ εκείνων που διέκοψαν τις σχέσεις τους με τον Τζέφρι Έπσταϊν όταν αποκαλύφθηκαν οι εγκληματικές του δραστηριότητες, αλλά και αυτών που εξακολούθησαν να διατηρούν επαφές μαζί του, δείχνοντας τη σαφή διάκριση μεταξύ των πράξεων των ίδιων των εμπλεκομένων και των κατηγοριών που τους αποδίδονται.