Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς πως παραβιάζει τη συμφωνία εκεχειρίας και ανακοίνωσε πως θα επιβάλει κυρώσεις στην ισλαμιστική οργάνωση, μετά την αποτυχία της να παραδώσει τα λείψανα των ομήρων όπως είχε δεσμευθεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Συγκεκριμένα, το συνοριακό πέρασμα της Ράφα θα παραμείνει κλειστό αύριο, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου και η ανθρωπιστική βοήθεια θα μειωθεί δραματικά. Τρεις ισραηλινοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν την απόφαση αυτή, μιλώντας στο Πρακτορείο Reuters. Η σύσταση του Υπουργείου Άμυνας έγινε αποδεκτή από τον Πρωθυπουργό, σύμφωνα με πηγές.

Αιγυπτιακές ομάδες δραστηριοποιούνται εντός της Λωρίδας της Γάζας για την ανάκτηση των σορών των Ισραηλινών ομήρων, ανέφεραν επίσης πηγές στο τηλεοπτικό κανάλι Al Araby, του Κατάρ, την Τρίτη (14/10).

Οι πηγές πρόσθεσαν ότι μια ισραηλινή ομάδα βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με Αιγύπτιους αξιωματούχους για την επίλυση ζητημάτων σχετικά με την επιστροφή των νεκρών ομήρων στο Ισραήλ.

Η ισλαμιστική οργάνωση δεν έχει εκφράσει καμία πρόθεση να μεταφέρει τους 24 εναπομείναντες νεκρούς ομήρους στο Ισραήλ μέχρι στιγμής. Σε αυτό το στάδιο, δεν είναι σαφές πότε θα πραγματοποιηθεί η επόμενη μεταφορά σορών.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των Αρχών Ασφαλείας, η Χαμάς προσπαθεί να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ για να επιταχύνει το άνοιγμα του συνοριακού σταθμού της Ράφα και προς τις δύο κατευθύνσεις, την εισαγωγή οικοδομικών υλικών και διαφόρων αγαθών που προηγουμένως απαγορεύονταν, καθώς και την έναρξη της ανοικοδόμησης των υποδομών στη Λωρίδα της Γάζας.

Νωρίτερα σήμερα, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) προειδοποίησε ότι θα χρειαστεί χρόνος για την επιστροφή των σορών των ομήρων που απήχθησαν από μαχητές της Χαμάς στη Γάζα, επισημαίνοντας τις δυσκολίες που υπάρχουν μέσα στον θύλακα για τον εντοπισμό τους κάτω από τα ερείπια.

Ο εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού, Κριστιάν Καρντόν, τόνισε στο Reuters ότι το συγκεκριμένο εγχείρημα αποτελεί ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση από την απελευθέρωση των εν ζωή ομήρων. Μάλιστα, προειδοποίησε ότι η διαδικασία επιστροφής των σορών μπορεί να διαρκέσει ημέρες ή και εβδομάδες, ενώ ορισμένα σώματα ενδέχεται να μην βρεθούν ποτέ.