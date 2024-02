Την πρώτη του δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν μετά τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι, χωρίς να αναφέρει ούτε μια λέξη για τον θάνατο του πολιτικού αντιπάλου του.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, εμφανίστηκε σε ένα βίντεο για τα 31 χρόνια ζωή της Gazprom, της κρατικής εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ρωσίας και – όπως ήταν αναμενόμενο – δεν έκανε καμία αναφορά στον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι.

Στο βίντεο αναφέρει ότι είναι «ευχαριστημένος για την ευκαιρία να συγχαρεί τους βετεράνους της εθνικής βιομηχανίας φυσικού αερίου» και το «μισό εκατομμύριο προσωπικό της Gazprom».

