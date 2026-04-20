Στο Γκντανσκ της Πολωνίας πραγματοποιείται σήμερα η συνάντηση του Εμανουέλ Μακρόν με τον Ντόναλντ Τουσκ, με βασικό στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών στον τομέα της άμυνας.

Στο τραπέζι των συνομιλιών βρίσκονται η πυρηνική αποτροπή, οι στρατιωτικοί δορυφόροι και η αμυντική βιομηχανία, με τις δύο πλευρές να επιδιώκουν μια «πιο ισχυρή και πιο κυρίαρχη» Ευρώπη απέναντι στη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μετά την άφιξή του, ο Μακρόν επισκέφθηκε το κοιμητήριο της πόλης, ακολουθώντας την παράδοση των προκατόχων του, Σαρλ ντε Γκωλ και Φρανσουά Μιτεράν, όπου είναι θαμμένοι Γάλλοι στρατιώτες που σκοτώθηκαν σε πολέμους στην Πολωνία.

Η συνάντηση βασίζεται στη συνθήκη φιλίας και ενισχυμένης συνεργασίας που υπεγράφη στο Νανσύ στις 9 Μαΐου 2025, η οποία επανέφερε την Πολωνία ως βασικό σύμμαχο της Γαλλίας, μαζί με τη Γερμανία.

Όπως δήλωσε ο Ντόναλντ Τουσκ, τα θέματα ασφάλειας και στρατιωτικής συνεργασίας θα έχουν κεντρικό ρόλο, σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις ευρύτερες διεθνείς εντάσεις.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η πρόταση του Μακρόν για «προωθημένη» πυρηνική αποτροπή σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, με βασικούς εταίρους τη Γερμανία και την Πολωνία.

Τον Γάλλο πρόεδρο συνοδεύουν τέσσερις υπουργοί, μεταξύ των οποίων των υπουργείων Άμυνας και των Εξωτερικών.

Ο Μακρόν δεν θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, λόγω της έντασης που υπάρχει με την κυβέρνηση Τουσκ. Για τον λόγο αυτό, η επίσκεψη πραγματοποιείται στο Γκντανσκ και όχι στη Βαρσοβία.

Η γαλλική προεδρία διευκρίνισε ότι πρόκειται για «κυβερνητική συνάντηση κορυφής», με συνομιλητές τον πρωθυπουργό και τους υπουργούς της Πολωνίας.