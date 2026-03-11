Η αεροπορική εταιρεία Qatar Airways ανακοίνωσε πως προγραμματίζει να γίνουν 29 πτήσεις προς και από την έδρα της στη Ντόχα, αφού έλαβε «προσωρινή άδεια» από την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του εμιράτου του Κόλπου.

Στις πτήσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται ιδίως αναχωρήσεις για το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και τη Μαδρίτη, ανέφερε ο αερομεταφορέας του Κατάρ, τα δρομολόγια του οποίου έχουν στην πλειονότητά τους ανασταλεί εξαιτίας των πληγμάτων που εξαπολύει το Ιράν εναντίον κρατών του Κόλπου, σε αντίποινα για τον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του την 28η Φεβρουαρίου.