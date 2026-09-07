Ο Βασιλιάς Κάρολος επιχείρησε να βάλει οριστικό τέλος σε κάθε σενάριο επιστροφής του Πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ σε επίσημα βασιλικά καθήκοντα, έπειτα από τη νέα εγκατάσταση της οικογένειας των Σάσεξ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Με εντολή του μονάρχη, ο επικεφαλής αξιωματούχος του Βασιλικού Οίκου, Λόρδος Μπένιον, απέστειλε αυστηρές οδηγίες σε ανώτερα στελέχη της βρετανικής κυβέρνησης, των Ενόπλων Δυνάμεων και των τοπικών αρχών, ξεκαθαρίζοντας ότι το ζεύγος αντιμετωπίζεται πλέον αποκλειστικά ως ιδιώτες.

Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην αποτροπή δημιουργίας μιας «παράλληλης αυλής», ενώ την ίδια ώρα παραμένει ανοιχτό το κρίσιμο μέτωπο της αστυνομικής τους φύλαξης.

Η επιστολή του Λόρδου Μπένιον: «Αντιμετώπιση ως ιδιώτες»

Με εντολή του ίδιου του μονάρχη, ο Λόρδος Μπένιον, επικεφαλής αξιωματούχος του Βασιλικού Οίκου, απέστειλε επίσημες οδηγίες προς επιλεγμένους υπουργούς της κυβέρνησης, ανώτατους αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και εκπροσώπους του Στέμματος στις βρετανικές κομητείες.

Η επιστολή υπογραμμίζει τα εξής:

Ισχύς της συμφωνίας του Σάντριγχαμ (2020): Η επιστροφή τους στη χώρα δεν μεταβάλλει το καθεστώς. Ο Χάρι και η Μέγκαν παραμένουν μη ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Η επιστροφή τους στη χώρα δεν μεταβάλλει το καθεστώς. Ο Χάρι και η Μέγκαν παραμένουν μη ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας. Αναστολή προσφωνήσεων: Οι προσφωνήσεις «Αυτού και Αυτής Βασιλικής Υψηλότητας» (HRH) εξακολουθούν να τελούν σε αυστηρή αναστολή χρήσης, αν και το ζεύγος διατηρεί τους τίτλους του Δούκα και της Δούκισσας.

Οι προσφωνήσεις εξακολουθούν να τελούν σε αυστηρή αναστολή χρήσης, αν και το ζεύγος διατηρεί τους τίτλους του Δούκα και της Δούκισσας. Ιδιωτική δραστηριότητα: Η θέση τους ορίζεται ως «αντίστοιχη ιδιωτών με εμπορικά και φιλανθρωπικά ενδιαφέροντα». Συνεπώς, η παρουσία τους σε οργανώσεις όπως οι Invictus Games ή το Smart Works δεν συνιστά βασιλική αποστολή.

Οικονομικοί πόροι και διοικητικός διαχωρισμός

Η πρακτική εφαρμογή της οδηγίας είναι καταλυτική για τις τοπικές αρχές. Οποιοδήποτε αίτημα για απόδοση επίσημων τιμών, διευκολύνσεων ή τελετουργικής υποδοχής, ειδικά όταν συνεπάγεται τη χρήση δημόσιων πόρων, θα παραπέμπεται υποχρεωτικά στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι όλη η αλληλογραφία και τα διοικητικά ζητήματα του ζεύγους θα διεκπεραιώνονται αποκλειστικά από το ανεξάρτητο γραφείο των Σάσεξ και όχι από τους μηχανισμούς του Βασιλικού Οίκου.

Η αντίδραση των Σάσεξ και το αγκάθι της ασφάλειας

Από την πλευρά του ζεύγους δεν έχει υπάρξει επίσημη αντίδραση. Δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο (People, The Times) επιβεβαιώνουν ότι ο Χάρι και η Μέγκαν δεν σχεδίαζαν θεσμική επιστροφή, αλλά επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν έντονα σε φιλανθρωπικούς φορείς της Βρετανίας σε καθαρά ιδιωτική βάση.

Την ίδια στιγμή, παραμένει εκκρεμές το φλέγον ζήτημα της ασφάλειας. Η απόφαση για την παροχή αστυνομικής φύλαξης δεν ανήκει στον Βασιλιά Κάρολο, αλλά στην αρμόδια επιτροπή RAVEC (Royal and VIP Executive Committee) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο Πρίγκιπα Χάρι έχει ήδη ενημερώσει την Υπουργό Εσωτερικών ότι η οικογένειά του θα παραμείνει στη Βρετανία για τουλάχιστον έξι μήνες, αναμένοντας την νέα αξιολόγηση επικινδυνότητας που θα καθορίσει το επίπεδο της προστασίας τους.