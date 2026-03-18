Η Rosatom, η κρατική επιχείρηση πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας, καταδίκασε το πλήγμα χθες Τρίτη στις εγκαταστάσεις του πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου στη Μπουσέρ, στο νότιο Ιράν, καλώντας να υπάρξει αποκλιμάκωση στον τομέα αυτόν.

«Καταδικάζουμε κατηγορηματικά αυτό που έγινε και καλούμε όλα τα μέρη στη σύγκρουση να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης της κατάστασης γύρω από τον πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό της Μπουσέρ», ανέφερε ο Αλεξέι Λιχάτσεφ, επικεφαλής της Rosatom, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της επιχείρησης.

Κατά την ίδια πηγή, το πλήγμα έγινε πλάι σε κτήριο της μετεωρολογικής υπηρεσίας στον τομέα όπου βρίσκεται το εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας της Μπουσέρ, «κοντά» σε μονάδα παραγωγής.

Σύμφωνα με τη Rosatom, το επίπεδο ραδιενέργειας στην περιοχή της μονάδας, την οποία είχε αρχίσει να κατασκευάζει γερμανική κοινοπραξία τα χρόνια του 1970 αλλά δεν ολοκλήρωσε η ρωσική εταιρεία παρά το 2009, είναι φυσιολογικό και δεν υπήρξαν τραυματισμοί στην εγκατάσταση.

Νωρίτερα ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν ανέφερε ότι βλήμα κατέπεσε στην περιοχή του ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.