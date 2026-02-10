Η Ρωσία ανακοίνωσε την επιβολή «σταδιακών περιορισμών» στην πλατφόρμα Telegram.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η χώρα υποστηρίζει πως παραβιάζει τη ρωσική νομοθεσία και δεν λαμβάνει επαρκή μέτρα για να αποτρέψει τη χρήση της για «εγκληματικούς και τρομοκρατικούς σκοπούς».

Συγκεκριμένα η ρωσική ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών Roskomnadzor ανέφερε ότι το Telegram εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται με τον νόμο, υποστηρίζοντας πως δεν αντιμετωπίζει φαινόμενα αισχροκέρδειας και παράνομης δραστηριότητας στην πλατφόρμα. Για τον λόγο αυτό, όπως σημειώνεται, οι περιορισμοί θα συνεχιστούν έως ότου επιτευχθεί συμμόρφωση και «προστασία των πολιτών».

Το Telegram, που ίδρυσε ο Πάβελ Ντούροφ, αποτελεί μία από τις δημοφιλέστερες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων στη Ρωσία, σε αντίθεση με το WhatsApp, το οποίο έχει σχεδόν πλήρως μπλοκαριστεί από τον Ιανουάριο με παρόμοια αιτιολογία. Ήδη από το περασμένο καλοκαίρι, οι ρωσικές αρχές είχαν απαγορεύσει τις τηλεφωνικές κλήσεις μέσω των δύο εφαρμογών.