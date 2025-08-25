Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Οι εξαγωγές φυσικού αερίου της Ρωσίας θα μπορούσαν να δουν σημαντική αύξηση, φθάνοντας περίπου 240 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως.

Αυτό σημαίνει ότι οι όγκοι εφοδιασμού δεν θα μπορούσαν μόνο να διπλασιαστούν σε σύγκριση με τα τρέχοντα επίπεδα αλλά και να ξεπεράσουν τα υψηλότερα στοιχεία που καταγράφηκαν τα προηγούμενα έτη. Αυτά τα συμπεράσματα προέρχονται από μια δήλωση του Παβέλ Ζαλβάνι, πρώτου αναπληρωτή πρόεδρου της επιτροπής της Κρατικής Ντούμα για την Ενέργεια.

Μιλώντας στο XXII International Forum Gas Russia 2025, ο Zαλβάνι σημείωσε ότι αυτή η αύξηση των εξαγωγών θα ήταν δυνατή εάν διατηρηθεί το τρέχον επίπεδο ζήτησης για το ρωσικό φυσικό αέριο στις διεθνείς αγορές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά από μείωση του όγκου παραγωγής το 2022 λόγω των μειωμένων εξαγωγών στην Ευρώπη, η Ρωσία αυξάνει σταδιακά την παραγωγή του αερίου.

Αυτό υποδεικνύει την εφαρμογή των μέτρων για τη διαφοροποίηση των διαδρομών εξαγωγών και την ενίσχυση της εγχώριας κατανάλωσης.

Για να επιτευχθεί ο προγραμματισμένος όγκος εξαγωγής αγωγών 240 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων, πρέπει να εφαρμοστούν διάφορα μεγάλα έργα υποδομής.

Καταρχάς, αυτά περιλαμβάνουν την επέκταση των προμηθειών στην Κίνα μέσω του αγωγού του Power of Siberia 2 και από τα υπεράκτια πεδία κοντά στο Sakhalin, καθώς και τη δημιουργία μιας διαδρομής εφοδιασμού προς το Ιράν μέσω του Αζερμπαϊτζάν. Επιπλέον, υπάρχουν συζητήσεις σχετικά με την αύξηση των όγκων των εξαγωγών στο Καζακστάν και το Ουζμπεκιστάν, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων.

Μέχρι το τέλος του 2023, οι εξαγωγές φυσικού αερίου των ρωσικών αγωγών αυξήθηκαν κατά 15,6%, και υπερβαίνουν τα 119 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, δήλωσε ο Ρώσος αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλέξανδρος Νόβακ τον Ιανουάριο του 2025. Έτσι, η επιτυχής εφαρμογή των προαναφερθέντων έργων θα διπλασιάσει αποτελεσματικά τον τρέχοντα όγκο προμήθειας.

Μέχρι το 2025, όταν η ισχύς του αγωγού της Σιβηρίας φτάσει στην σχεδιασμένη χωρητικότητα 38 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων, αναμένεται να συμβάλει σε πρόσθετη αύξηση περίπου επτά δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων. Οι εξαγωγές προς το Καζακστάν και το Ουζμπεκιστάν αναμένεται επίσης να αυξηθούν.

Επιπλέον, μέσα στην επόμενη δεκαετία, η δημιουργία μιας διαδρομής εξαγωγής της Άπω Ανατολής που περιλαμβάνει τα υπεράκτια πεδία του Sakhalin είναι μια πιθανότητα. Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη για το Power of Siberia 2, το οποίο θα μεταφέρει το φυσικό αέριο μέσω του Καζακστάν, με πιθανή ικανότητα μέχρι 45 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως.

Μια άλλη υποσχόμενη κατεύθυνση είναι οι εξαγωγές αερίου προς το Ιράν μέσω του Αζερμπαϊτζάν.

Οι πιθανοί όγκοι εφοδιασμού κατά μήκος αυτής της διαδρομής θα μπορούσαν να φτάσουν μέχρι και 55 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως.

Ο Παβέλ Ζαλβάνι τόνισε ότι αυτά τα έργα θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για την επέκταση των εξαγωγών φυσικού αερίου της Ρωσίας και θα διαφοροποιήσουν τις διαδρομές εφοδιασμού.