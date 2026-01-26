Η Ρωσία αποσύρει τα στρατεύματά της από ένα αεροδρόμιο στη βορειοανατολική Συρία, θέτοντας τέλος στη στρατιωτική της παρουσία σε μια γωνιά της χώρας όπου η κυβέρνηση της Δαμασκού προσπαθεί να αποκτήσει τον έλεγχο από τις κουρδικές δυνάμεις.

Σημειώνεται πως η Ρωσία διέθετε δυνάμεις στο αεροδρόμιο του Καμισλί στα βορειοανατολικά, από το 2019, μια σχετικά μικρή ανάπτυξη σε σύγκριση με την αεροπορική της βάση και μια ναυτική εγκατάσταση στις μεσογειακές ακτές της Συρίας, τις οποίες αναμένεται να διατηρήσει.

Οι κυβερνητικές δυνάμεις υπό τον Πρόεδρο Άχμεντ αλ Σάρα έχουν καταλάβει εκτάσεις της βόρειας και ανατολικής Συρίας από τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις που τελούν υπό την ηγεσία των Κούρδων, αυτόν τον μήνα, καθώς η Δαμασκός στοχεύει να επιβάλει την εξουσία της σε ολόκληρη τη χώρα.

Η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των πλευρών παρατάθηκε το Σάββατο για 15 ημέρες.