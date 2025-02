Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας διαβεβαίωσε χθες Πέμπτη (6/2) πως απωθήθηκε αντεπίθεση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στην περιφέρεια Κουρσκ, όπου αυτές οι τελευταίες εξακολουθούν να κατέχουν εκατοντάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα, παρά τις ακατάπαυστες ρωσικές επιχειρήσεις από το καλοκαίρι για την εκδίωξή τους.

Οι μάχες συνεχίζονται στην περιφέρεια αυτή από την 6η Αυγούστου 2024, όταν ο ουκρανικός στρατός εξαπέλυσε αιφνιδιαστική επίθεση που του επέτρεψε να κυριεύσει διάφορα τμήματα του ρωσικού εδάφους.

Μολονότι ρωσικά στρατεύματα έκτοτε ανακατέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος των εδαφών αυτών, δεν έχουν ακόμη καταφέρει να διώξουν εντελώς τις ουκρανικές μονάδες, να τις αναγκάσουν να υποχωρήσουν πίσω από τα σύνορα, παρά την ανάπτυξη, σύμφωνα με το Κίεβο και δυτικούς υποστηρικτές του τουλάχιστον, στρατιωτικών μονάδων από τη Βόρεια Κορέα για να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις τους.

Χθες ο Ρωσικός στρατός ανακοίνωσε πως «απέτρεψε προσπάθεια των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων να αντεπιτεθούν προς την κατεύθυνση των κοινοτήτων Τσερσκάσκαγια, Κανόπελκα και Οουλιάνοκ στην περιφέρεια Κουρσκ».

The armed forces of Ukraine made a failed attempt to counter-attack in the Kursk Region, advancing towards the settlements of Ulanok and Cherkasskaya Konopelka: https://t.co/FVpk27ebwJ pic.twitter.com/nSyEjqEmZS

Κατά την ίδια πηγή, ουκρανικά στρατεύματα εξαπέλυσαν «οκτώ κύματα επιθέσεων», μεταξύ άλλων «με δυο μηχανοκίνητα τάγματα», με άλλα λόγια εκατοντάδες στρατιώτες και τεθωρακισμένα.

«Οι ουκρανικές μονάδες εφόδου νικήθηκαν. Όλες οι επιθέσεις απωθήθηκαν», διαβεβαίωσε το Ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του.

Το Κίεβο δεν έκανε δημόσια κανένα σχόλιο για την αντεπίθεση στην περιφέρεια Κουρσκ. Ανακοίνωσε ωστόσο πως αιχμαλωτίστηκαν συνολικά 909 Ρώσοι στρατιωτικοί από την έναρξη της επιχείρησης των ουκρανικών στρατευμάτων εκεί, πριν από επτά μήνες.

Ανάμεσα στους σκοπούς της επιχείρησης, σύμφωνα με το Κίεβο, ήταν η αιχμαλώτιση Ρώσων στρατιωτικών για να ανταλλαχτούν με ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου.

«Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι ουκρανικές δυνάμεις αιχμαλώτισαν 909 Ρώσους στρατιωτικούς», κάτι που επέτρεψε να αυξηθεί ο αριθμός των αιχμαλώτων που μπορούν να ανταλλαχτούν, διαβεβαίωσε το ουκρανικό γενικό επιτελείο μέσω Facebook.

Αυτό επέτρεψε «να ξαναφέρουμε στα σπίτια τους εκατοντάδες ουκρανούς υπερασπιστές που κρατούνταν σε ρωσικές φυλακές», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έπλεξε χθες το εγκώμιο των στρατευμάτων του που εμπλέκονται στις μάχες στην Κουρσκ, απονέμοντας διακρίσεις σε μονάδες.

The aggressor and criminal can and should be fought in their own home. The occupier can and should be confronted on their own territory. And this is not only fair, but also effective—for protecting lives in our country and across Europe. The Kursk operation clearly demonstrates… pic.twitter.com/phQFm73E3q

Today marks six months of the Kursk operation. With our active operations on Russian territory, we have brought the war home to Russia. That is where they must feel what war truly means. And they do.

I thank every Ukrainian warrior and every unit involved in operations in the… pic.twitter.com/YGT7nt97mh

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 6, 2025