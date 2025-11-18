Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ρωσίας στον ΟΗΕ, Βασίλι Νεμπένζια, επέκρινε το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Γάζα, το οποίο υιοθετήθηκε με πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών, αποκαλώντας το «γουρούνι στο σακί».

«Συνοψίζοντας, το έγγραφο που παρουσίασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι άλλο ένα γουρούνι στο σακί», δήλωσε ο Νεμπένζια κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ο διπλωμάτης χαρακτήρισε την ψηφοφορία «μια θλιβερή μέρα για το Συμβούλιο» και εξέφρασε ανησυχίες ότι το έγγραφο θα μπορούσε να γίνει «προπέτασμα για τα ανεξέλεγκτα πειράματα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη».

Ο Νεμπένζια σημείωσε επίσης ότι η εφαρμογή του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας εναπόκειται αποκλειστικά στους συντάκτες και τους υποστηρικτές του.

Συγκεκριμένα στις δηλώσεις του ο Ρώσος Αντιπρόσωπος ανέφερε: Υπάρχει μια θλιβερή εμπειρία που δείχνει ότι όταν οι αποφάσεις ελήφθησαν υπό την καθοδήγηση των ΗΠΑ σχετικά με την παλαιστινο-ισραηλινή σύγκρουση οδήγησαν στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα.

Το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Γάζα δεν διευκρινίζει το ζήτημα της μεταφοράς του ελέγχου του θύλακα στον παλαιστινιακό έλεγχο.

Το έγγραφο δεν επιβεβαιώνει θεμελιώδεις αποφάσεις και αρχές, κυρίως τη φόρμουλα των δύο κρατών.

Η προτεινόμενη αποστολή παρακολούθησης της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα κινδυνεύει να γίνει μέρος της σύγκρουσης, καθώς η εντολή της περιλαμβάνει την επιβολή της ειρήνης.

Η Ρωσία δεν υπέβαλε το σχέδιο ψηφίσματός της για τη Γάζα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση της Παλαιστινιακής Αρχής και πολλών αραβικών χωρών.

Την Τρίτη, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε ένα ψήφισμα που πρότειναν οι ΗΠΑ και υποστηρίζει το συνολικό σχέδιο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επίλυση της κατάστασης στη Γάζα. Δεκατρία από τα 15 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας ψήφισαν υπέρ, με τη Ρωσία και την Κίνα να απέχουν. Το έγγραφο ζητά τη δημιουργία μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης (ISF) στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και ενός μεταβατικού μηχανισμού, ενός «συμβουλίου ειρήνης».

Ο ίδιος ο Τραμπ χαρακτήρισε την υιοθέτηση του ψηφίσματος ως ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στην ιστορία του οργανισμού και ευχαρίστησε τη Ρωσία και την Κίνα για την απόφασή τους να απόσχουν από την ψηφοφορία.

Επιβεβαίωσε επίσης την πρόθεσή του να προεδρεύσει του Συμβουλίου Ειρήνης στη Γάζα στο πλαίσιο του σχεδίου του.

Κατάπαυση του πυρός

Οι μάχες στη Γάζα σταμάτησαν το απόγευμα της 10ης Οκτωβρίου. Πριν από αυτό, τα μέρη συμφώνησαν να εφαρμόσουν την πρώτη φάση του σχεδίου για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Τον Σεπτέμβριο, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε ένα σχέδιο 20 σημείων. Η Χαμάς πρέπει να συμφωνήσει να μην συμμετέχει στη διακυβέρνηση της Λωρίδας.

Παρέχεται αμνηστία στα μέλη της που υποστηρίζουν την ειρηνική συνύπαρξη και την παράδοση των όπλων. Το Ισραήλ, ωστόσο, δεν πρέπει να καταλάβει ή να προσαρτήσει τη Γάζα.

Η Χαμάς συμφώνησε να απελευθερώσει όλους τους ομήρους και να παραδώσει τις σορούς των νεκρών, και το Τελ Αβίβ συμφώνησε να αποσύρει τα στρατεύματά του στις συμφωνημένες γραμμές και να απελευθερώσει εκατοντάδες Παλαιστίνιους από τις φυλακές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για τρομοκρατία.

Σύμφωνα με το Μέσο Ynet, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα ελέγχουν το 53% της επικράτειας σε πρώτο στάδιο και θα αποσύρουν στρατεύματα από τη Γάζα.