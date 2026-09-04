Στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων βρέθηκε την Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου, η έδρα της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) στο Κίεβο. Ένα ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε το κεντρικό κτήριο της υπηρεσίας, στο ιστορικό κέντρο της πόλης, με τις αναφορές να επιβεβαιώνουν ότι σκοπός της επίθεσης ήταν η εξόντωση της ηγεσίας της SBU.

Την είδηση έκανε γνωστή ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έπειτα από συνομιλία που είχε με τον Ολεξάντρ Πόκλαντ, προανήγγειλε άμεση στρατιωτική απάντηση.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι: «Μίλησα με τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Πόκλαντ. Δυστυχώς, ένα ρωσικό drone έπληξε το κεντρικό κτήριο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας, στην οδό Βολοντίμιρσκα στο Κίεβο, απέναντι από τον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας».

Προειδοποιώντας για τη σκληρή απάντηση του Κιέβου, ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε: «Όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο και όσοι επλήγησαν θα λάβουν την απαραίτητη βοήθεια. Το drone είχε ως άμεσο στόχο το γραφείο του επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας στο συγκεκριμένο κτήριο. Έδωσα εντολή στον Πόκλαντ να δώσει στους Ρώσους την κατάλληλη, ουσιαστική απάντηση και, όπου είναι δυνατόν, μια απάντηση αντίστοιχη με αυτό το πλήγμα, μόλις όλα είναι έτοιμα. Οι ένοπλες δυνάμεις μας θα υποστηρίξουν αυτή την απάντηση. Δόξα στην Ουκρανία!».

Εικόνες καταστροφής και τραυματίες στο κέντρο της πόλης

Ο απολογισμός της επιδρομής κάνει λόγο για πέντε τραυματίες, όπως ανακοίνωσε μέσω Telegram ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας. Νωρίτερα, ο ίδιος είχε ενημερώσει τους πολίτες για το ρωσικό χτύπημα σε κτήριο μη οικιστικής χρήσης, την ώρα που πυκνός μαύρος καπνός σκέπαζε τον ουρανό.

Η περιοχή όπου σημειώθηκε η έκρηξη βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας, ένα από τα σημαντικότερα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Οι παράπλευρες ζημιές είναι εκτεταμένες, με τον ιδιοκτήτη του δημοφιλούς τοπικού αρτοποιείου «Zavertailo» να γνωστοποιεί διαδικτυακά πως το κατάστημά του καταστράφηκε από την επίθεση.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) και αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο Reuters περιέγραψαν σκηνές χάους, με δεκάδες ασθενοφόρα και οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης να κατακλύζουν αμέσως το ιστορικό κέντρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Κίεβο βρίσκεται τις τελευταίες δέκα ημέρες υπό συνεχή πολιορκία από σμήνη ρωσικών drones. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι μόλις την περασμένη Τετάρτη, ένα ακόμη χτύπημα είχε πλήξει τις εγκαταστάσεις πανεπιστημίου στο κέντρο της πρωτεύουσας.