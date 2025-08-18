Το μήνυμα ότι «η Ρωσία δεν πρέπει να ανταμειφθεί για τη συμμετοχή της στον πόλεμο» στέλνει ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι μία «ανάσα» πριν το «ραντεβού» με τον Αμερικανό Πρόεδρο στον Λευκό Οίκο, και ενώ οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία εντείνονται.

Αναρτώντας ένα βίντεο από την επίθεση στο Χάρκοβο, σχολιάζει πως «αυτή ήταν μια επιδεικτική και κυνική ρωσική επίθεση. Γνωρίζουν ότι σήμερα πραγματοποιείται συνάντηση στην Ουάσινγκτον που θα ασχοληθεί με το τέλος του πολέμου».

«Και αυτή τη στιγμή, οι Ρώσοι επιτίθενται στο Χάρκοβο, τη Ζαπορίζια, την περιοχή Σούμι και την Οδησσό, καταστρέφοντας οικιστικά κτήρια και τις πολιτικές μας υποδομές», τονίζει χαρακτηριστικά.

This was a demonstrative and cynical Russian strike. They are aware that a meeting is taking place today in Washington that will address the end of the war. We will have a discussion with President Trump about key issues. Along with Ukraine, the leaders of the United Kingdom,… pic.twitter.com/p62L8tAKx5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025

Υποστηρίζει πως οι επιθέσεις αυτές γίνοντας με σκοπό η Ρωσία να τορπιλίσει τον διπλωματικό μαραθώνιο που βρίσκεται σε εξέλιξη, σημειώνοντας πως «ο Πούτιν θα συνεχίσει να διαπράττει παραδειγματικές δολοφονίες για να διατηρήσει την πίεση στην Ουκρανία και την Ευρώπη και για να εξευτελίσει τις διπλωματικές προσπάθειες».

«Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο ζητάμε βοήθεια για να τερματίσουμε τις εχθροπραξίες. Γι’ αυτό απαιτούνται αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας. Γι’ αυτό η Ρωσία δεν πρέπει να ανταμειφθεί για τη συμμετοχή της σε αυτόν τον πόλεμο», υπογραμμίζει ο Ουκρανός Πρόεδρος.

«Ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί. Και η Μόσχα είναι αυτή που πρέπει να ακούσει τη λέξη: «Σταματήστε!», καταλήγει.