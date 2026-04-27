O Γερμανός πρέσβης στη Μόσχα Αλεξάντερ Γκραφ Λάμπσντορφ εκλήθη νωρίτερα σήμερα στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, προκειμένου να του κοινοποιηθεί διαμαρτυρία της κυβέρνησης για «επαφές Γερμανών πολιτικών με μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων».

«Ασφαλώς και θα ανταποκριθώ στην κλήτευση. Θεωρώ ωστόσο απίθανο η ρωσική πλευρά να μπορεί να τεκμηριώσει τις κατηγορίες της», δήλωσε εκπρόσωπος της πρεσβείας για λογαριασμό του κ. Λάμπσντορφ.

Η τελευταία φορά που εκλήθη στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ο Γερμανός πρέσβης ήταν τον περασμένο Ιούνιο, σχετικά με «παρενόχληση» Ρώσων δημοσιογράφων στη Γερμανία.

Την περασμένη εβδομάδα επίσης επιδόθηκε διαμαρτυρία στον πρέσβη της Ρωσίας στο Βερολίνο, μετά τη δημοσίευση από το Κρεμλίνο λίστας με ευρωπαϊκές εταιρίες – ανάμεσά τους πολλές γερμανικές – οι οποίες στηρίζουν άμεσα ή έμμεσα την Ουκρανία.