Η Ρωσία δήλωσε σήμερα ότι πήρε τον «έλεγχο» του Κουπιάνσκ, μιας πόλης-κλειδί στη βορειοανατολική Ουκρανία, όπου οι ουκρανικές δυνάμεις δήλωσαν πρόσφατα ότι ανακατέλαβαν πολλές συνοικίες από τον ρωσικό στρατό.

«Η πόλη του Κουπιάνσκ είναι υπό τον έλεγχο του 6ου Σώματος του ρωσικού στρατού», δήλωσε στο επίσημο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS ο Λεονίντ Σάροφ, εκπρόσωπος της ρωσικής στρατιωτικής μονάδας Ζαπάντ, που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή αυτή.

Η ανακοίνωση έγινε ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες, Δευτέρα, ικανοποιημένος με την «πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, με τους Ευρωπαίους να έχουν προωθήσει από την πλευρά τους πρόταση για πολυεθνική δύναμη για την εγγύηση της ειρήνης στην Ουκρανία.

Η Ρωσία είχε δηλώσει ότι είχε καταλάβει το Κουπιάνσκ τον Νοέμβριο, με την Ουκρανία να λέει στη συνέχεια ότι έχει ανακαταλάβει πολλές συνοικίες.

«Μικρές ομάδες» Ουκρανών στρατιωτών προσπαθούν «κάθε μέρα» να διεισδύσουν στο Κουπιάνσκ, δήλωσε ο Σάροφ, επιμένοντας ότι «όλες οι συνοικίες είναι υπό τον έλεγχο ρωσικών δυνάμεων».

Ο Ζελένσκι είχε δηλώσει την Παρασκευή ότι επισκέφθηκε στρατεύματα στην περιοχή του Κουπιάνσκ, σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε ύστερα από την ανακοίνωση από το Κίεβο της ανακατάληψης δύο κοντινών κοινοτήτων και πολλών συνοικιών της πόλης αυτής.

Η επίσκεψή του έγινε λίγο μετά την ανακοίνωση από τις ουκρανικές δυνάμεις για «σημαντική εξέλιξη» στην περιοχή του Κουπιάνσκ, που είναι σιδηροδρομικός κόμβος κλειδί στην περιφέρεια του Χαρκόβου.

Ο ρωσικός στρατός εξαπέλυσε την μεγάλης κλίμακας επίθεσή του στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 και κατέχει αυτή τη στιγμή το 20% του εδάφους της γειτονικής χώρας, στα ανατολικά και τα νότια, συμπεριλαμβανομένων αρκετών περιοχών της περιφέρειας του Χαρκόβου