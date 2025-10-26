Επιμέλεια: Πέτρος Πετρόπουλος

Εν μέσω του πολέμου που συνεχίζεται στην Ουκρανία, ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών του νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ, με την ονομασία «Burevestnik».

Την είδηση μετέφερε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσίας, Βαλερί Γκερασίμοφ, σε δηλώσεις του που δημοσιεύθηκαν την Κυριακή (26/10).

Ο πύραυλος διένυσε 14.000 χλμ. και παρέμεινε στον αέρα για περίπου 15 ώρες, δήλωσε στον Ρώσο πρόεδρο ο στρατηγός Γκερασίμοφ.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι ο 9M730 Burevestnik (Storm Petrel – «Θαλασσοβάτης») – που ονομάστηκε SSC-X-9 Skyfall από το ΝΑΤΟ – είναι «ανίκητος…» έναντι των τρεχουσών και μελλοντικών πυραυλικών αμυνών, με σχεδόν απεριόριστο βεληνεκές και απρόβλεπτη διαδρομή πτήσης. «Δεν υπάρχει κάτι ανάλογο στον κόσμο» θριαμβολόγησε.

Ο Πούτιν επισκέφθηκε ένα από τα διοικητικά γραφεία της κοινής ομάδας δυνάμεων και πραγματοποίησε συνάντηση με τον Γκερασίμοφ και τους διοικητές, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο πρόεδρος έλαβε λεπτομερή ενημέρωση για την κατάσταση στο μέτωπο.

Στις δηλώσεις του την Κυριακή, ο Πούτιν, ντυμένος με στολή παραλλαγής, τόνισε στον Γκερασίμοφ ότι οι κρίσιμες δοκιμές «Burevestnik» έχουν πλέον ολοκληρωθεί και ότι οι εργασίες θα πρέπει να ξεκινήσουν στο τελικό στάδιο πριν από την ανάπτυξη των πυραύλων.

«Σημειώθηκε ότι έως και 5.000 μέλη των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων είναι περικυκλωμένα στην κατεύθυνση του Κουπιάνσκ και 5.500 μέλη των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων στην κατεύθυνση του Κρασνοαρμέισκ».

Ο ρωσικός στρατός ιστορικά φέρεται στους ηττημένους εχθρούς με έλεος, πρόσθεσε για τους Ουκρανούς που αιχμαλωτίζονται.

🇷🇺🇷🇺🇷🇺🔥🔥🔥

Путин на линији фронта са начелником генералштаба Герасимовим и највишим официрима СВО у вези напредовања..

Тестирање ракете “Буревестник” је успешно завршено и она је од данас ОПЕРАТИВНА.

Домет ракете НЕОГРАНИЧЕН‼️‼️‼️ pic.twitter.com/64Fl8MtZ17 — Црни Ђорђе (@djole1968) October 26, 2025

Πληροφορίες: themoscowtimes.com / ΑΠΕ-ΜΠΕ