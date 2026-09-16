Στοιχεία από ρωσικούς κατασκοπευτικούς δορυφόρους φέρεται να έφταναν στα χέρια του Ιράν κατά τη διάρκεια της πολεμικής σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρέχοντας στην Τεχεράνη πληροφορίες για αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και τις κινήσεις των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η περίπτωση της αμερικανικής αεροπορικής βάσης Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με το CNN, 14 ρωσικοί δορυφόροι πέρασαν πάνω από την περιοχή λίγο πριν από την ιρανική πυραυλική επίθεση, μεταξύ των οποίων και ένας προηγμένος δορυφόρος αναγνώρισης.

Η Μόσχα έχει αρνηθεί ότι παρέχει τέτοιου είδους πληροφορίες στην Τεχεράνη. Οι συγκεκριμένες αναφορές, ωστόσο, έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Ρωσίας και Ιράν έχουν ενισχυθεί σημαντικά, με τις δύο χώρες να διατηρούν στενή στρατιωτική και στρατηγική συνεργασία.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, οι ρωσικοί δορυφόροι μπορούσαν να καταγράφουν υψηλής ανάλυσης εικόνες στρατιωτικών εγκαταστάσεων, ενώ ορισμένοι φέρεται να είχαν δυνατότητες παρακολούθησης επικοινωνιών και εντοπισμού συστημάτων αεράμυνας. Οι πληροφορίες αυτές, κατά το CNN, μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από το Ιράν για τον σχεδιασμό ακριβέστερων επιθέσεων.

Η επίθεση στην Prince Sultan

Η επίθεση στην Prince Sultan, στα τέλη Μαρτίου, είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν Αμερικανοί στρατιωτικοί και να προκληθούν σοβαρές ζημιές στην εγκατάσταση. Μεταξύ των καταστροφών ήταν και ένα αμερικανικό αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου AWACS, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Το στοιχείο που προκαλεί ερωτήματα είναι ο συγχρονισμός. Λίγο πριν από το πλήγμα, σύμφωνα με το CNN, 14 ρωσικοί δορυφόροι βρίσκονταν πάνω από την περιοχή, έχοντας τη δυνατότητα συλλογής πληροφοριών για την αμερικανική εγκατάσταση.

Την ίδια ώρα, εικόνες του CBS News καταγράφουν το μέγεθος των καταστροφών που προκάλεσαν οι ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικές θέσεις στη Μέση Ανατολή. Το αμερικανικό δίκτυο δημοσίευσε φωτογραφίες από το Camp Buehring και το Camp Arifjan στο Κουβέιτ, καθώς και από την αεροπορική βάση Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία, στις οποίες εμφανίζονται κατεστραμμένα οχήματα, κτίρια και στρατιωτικός εξοπλισμός. Οι φωτογραφίες, σύμφωνα με το CBS, παραχωρήθηκαν από εν ενεργεία Αμερικανούς στρατιωτικούς υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Μάλιστα, φωτογραφία από την Prince Sultan που δημοσίευσε το CBS δείχνει σοβαρά κατεστραμμένο αμερικανικό αεροσκάφος E-3 Sentry, ενώ άλλες εικόνες αποτυπώνουν τις ζημιές σε κτίρια και εγκαταστάσεις της βάσης.

Οι φόβοι της Ουάσινγκτον

Αμερικανικές πηγές φέρεται να εξετάζουν πλέον εάν η συγκεκριμένη περίπτωση ήταν μεμονωμένη ή εάν υπήρξε αντίστοιχη ρωσική δραστηριότητα πριν από και άλλες ιρανικές επιθέσεις.

Το CNN αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι πληροφορίες που ενδέχεται να είχαν προέλθει από ρωσική παρακολούθηση χρησιμοποιήθηκαν για τον εντοπισμό στόχων που συνδέονταν με αμερικανικές υπηρεσίες στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, το CBS είχε μεταδώσει ήδη από τον Ιούλιο ότι ορισμένες αμερικανικές πηγές υποστήριζαν πως η Ρωσία παρείχε πληροφορίες στο Ιράν σχετικά με αμερικανικές θέσεις στην περιοχή. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε επίσης δηλώσει ότι η Ουκρανία είχε καταγράψει ενεργή ρωσική δορυφορική παρακολούθηση των χωρών του Κόλπου και αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, υποστηρίζοντας ότι οι εικόνες στη συνέχεια έφταναν στο Ιράν.

Η Μόσχα απορρίπτει τις καταγγελίες και αρνείται ότι παρέχει συστηματικά στρατιωτική ή πληροφοριακή βοήθεια στην Τεχεράνη.

Μια σχέση που έχει περάσει σε άλλο επίπεδο

Η συνεργασία Ρωσίας και Ιράν έχει ενισχυθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια. Η Τεχεράνη είχε προσφέρει στρατιωτική υποστήριξη στη Μόσχα στον πόλεμο της Ουκρανίας, μεταξύ άλλων μέσω των μη επανδρωμένων αεροσκαφών Shahed.

Με την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ, η Μόσχα βρέθηκε πλέον στην πλευρά της Τεχεράνης, με τις σχετικές αναφορές να κάνουν λόγο για ανταλλαγή πληροφοριών και στρατιωτική υποστήριξη.

Παράλληλα, οι ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών θέσεων στον Κόλπο άφησαν πίσω τους εικόνες εκτεταμένων καταστροφών, όπως καταγράφεται και στο φωτογραφικό υλικό του CBS.