Σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται η απομάκρυνση ρωσικού προσωπικού από τον πυρηνικό σταθμό της Μπουσέρ, καθώς η Μόσχα περιορίζει δραστικά την παρουσία της στην εγκατάσταση εν μέσω αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Rosatom, Αλεξέι Λιχάτσεφ, συνολικά 108 εργαζόμενοι αποχώρησαν το πρωί της Δευτέρας, αφήνοντας πίσω μόλις 20 άτομα. Όπως διευκρινίστηκε, πρόκειται κυρίως για μηχανικούς και τεχνικό προσωπικό που παραμένουν για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και της ασφάλειας του εξοπλισμού.

Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται παρά την εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, την οποία είχε ανακοινώσει πρόσφατα ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.