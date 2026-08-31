Το Κίεβο υφίσταται ώρες ημερήσιων αεροπορικών επιδρομών και συναγερμών, καθώς η Ρωσία έχει εκτοξεύσει 800 drones στην Ουκρανία μέσα σε τέσσερις ημέρες, χρησιμοποιώντας τα ταχύτερα αυτά όπλα για να διατηρήσει παρατεταμένα κύματα επιθέσεων.

Τα νέας τεχνολογίας μοντέλα Shahed έχουν ταχύτητα ταξιδιού 200 έως 250 μίλια/ώρα (περίπου 320-400 χλμ/ώρα) – δηλαδή σχεδόν διπλάσια από τα 115 μίλια/ώρα που πετύχαινε η έκδοση με εμβολοφόρο κινητήρα. Αυτό τα θέτει εκτός των δυνατοτήτων των φτηνών αναχαιτιστών της Ουκρανίας, καθιστώντας τα δυσκολότερα στην αντιμετώπιση.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι τα αεριοπροωθούμενα μοντέλα αντιπροσωπεύουν πλέον περισσότερα από τα μισά drones που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να επιτεθεί και να «εξαντλήσει» τη χώρα.

«Υπήρξαν σχεδόν 1.500 drones όλων των τύπων μόνο σε αυτές τις τέσσερις ημέρες – περίπου 800 από αυτά ήταν αεριοπροωθούμενα», δήλωσε ο πρόεδρος. Πρόσθεσε ότι η Ουκρανία βασίζεται επί του παρόντος σε μαχητικά αεροσκάφη για την κατάρριψή τους.

Θανάσιμο πλήγμα σε αποθήκη πυρομαχικών στο Μίλα

Ένα Geran-4, το τελευταίο αεριοπροωθούμενο μοντέλο, έπληξε μια αποθήκη πυρομαχικών στο Μίλα, ένα χωριό 15 μίλια δυτικά του Κιέβου, την Πέμπτη. Τριάντα οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, καθώς το πλήγμα προκάλεσε ώρες δευτερογενών εκρήξεων σε μία από τις φονικότερες μεμονωμένες επιθέσεις του πολέμου, καταστρέφοντας αποθήκες και προκαλώντας ζημιές σε κοντινά σπίτια.

Ημερήσιοι συναγερμοί στο Κίεβο

Η Ρωσία έχει επίσης κάνει εκτεταμένη χρήση των drones σε κύματα ημερήσιων επιθέσεων τις τελευταίες πέντε ημέρες, προκαλώντας ώρες αεροπορικών συναγερμών, ιδιαίτερα στο Κίεβο. Οκτώ αεροπορικοί συναγερμοί είχαν ηχήσει στο Κίεβο μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας.

Οι ημερήσιες επιθέσεις, αν και όχι εντελώς άγνωστες, ήταν σπάνιες στο παρελθόν, ωθώντας ορισμένες επιχειρήσεις να αναστείλουν τη λειτουργία τους μέχρι να περάσει ο συναγερμός και αφήνοντας τους κατοίκους με την απόφαση αν θα παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, αν θα αναζητήσουν καταφύγιο ή αν θα αγνοήσουν εντελώς τις προειδοποιήσεις.

Οι κοντινές απειλές από drones αναγκάζουν επίσης τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να εγκαταλείψουν το σημείο μιας επίθεσης, επιδεινώνοντας ενδεχομένως τις επιπτώσεις οποιασδήποτε πυρκαγιάς προκληθεί από πλήγμα, όπως συνέβη όταν επλήγη μια εγκατάσταση αποθήκευσης τροφίμων στο Μπορίσπιλ, ανατολικά του Κιέβου, νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Αντίποινα στις εφοδιαστικές αλυσίδες και φόβοι για ελλείψεις

Οι δυνάμεις του Κρεμλίνου έχουν επιτεθεί σε αποθήκες γύρω από το Κίεβο τον τελευταίο μήνα, ως αντίποινα σε μια ουκρανική εκστρατεία που στόχευε τις αλυσίδες διανομής Wildberries και Ozon εντός της Ρωσίας.

Οι επιθέσεις έχουν οδηγήσει σε ελλείψεις τροφίμων στα καταστήματα, αλλά Ουκρανός αξιωματούχος κάλεσε τον κόσμο να μην πανικοβάλλεται.

Ο Σερχίι Μπεσκρέστνοφ, σύμβουλος του Ζελένσκι για αμυντικά θέματα τεχνολογίας, κάλεσε τους πολίτες «να μην ενδίδουν σε φήμες, παραπληροφόρηση και πανικό» και δήλωσε ότι οι εταιρείες ανακατασκευάζουν τις αλυσίδες εφοδιασμού ως απάντηση στις επιθέσεις. «Δεν θα πεθάνουμε από τη πείνα», έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από το ιρανικό Shahed-238 στη ρωσική γραμμή παραγωγής Geran

Τα drones Shahed, με το χαρακτηριστικό σχήμα δέλτα, σχεδιάστηκαν αρχικά στο Ιράν και η τεχνολογία μεταφέρθηκε στη Ρωσία. Το Shahed 238, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από το Ιράν το φθινόπωρο του 2023 και εμφανίστηκε στην Ουκρανία λίγο αργότερα.

Μόλις την άνοιξη, η Ρωσία άρχισε να κατασκευάζει και να αναπτύσσει τη νεότερη παραλλαγή της – το Geran-4 – σε μεγάλους αριθμούς. Η Ρωσία κατασκευάζει πλέον περισσότερα drones από τις αρχικές εκδόσεις με εμβολοφόρο κινητήρα, σε δύο μοντέλα: το δέλτα-πτέρυγας Geran-4 και το Geran-5, το οποίο μοιάζει με πυραυλικό πύραυλο με φτερά.

Ο Μπεσκρέστνοφ δήλωσε ότι τουλάχιστον 2.500 drones έχουν εκτοξευθεί στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, από 1.500 τον προηγούμενο μήνα. Οι σφραγίδες ημερομηνίας παραγωγής στο αμάξωμα υποδηλώνουν ότι εκτοξεύονται μέσα σε λίγες ημέρες από την κατασκευή τους σε εργοστάσιο στο Γιελαμπούγκα, πρόσθεσε.

Αγώνας δρόμου για τη δημιουργία ταχύτερων αναχαιτιστών

Η Ουκρανία είχε αναπτύξει με επιτυχία μια σειρά από χαμηλού κόστους επιγείως εκτοξευόμενους αναχαιτιστές, αρκετά γρήγορους για να εξουδετερώνουν τα Shahed με εμβολοφόρο κινητήρα, ανεβάζοντας τα ποσοστά αναχαίτισης πάνω από το 90%. Το Σαββατοκύριακο, ο πρόεδρος δήλωσε ότι αυτό το επίπεδο πρέπει να διατηρηθεί και το φθινόπωρο.

Οι μηχανικοί δίνουν τώρα μάχη με τον χρόνο για να κατασκευάσουν ταχύτερα drones αναχαίτισης, ικανά να εξουδετερώνουν τα Shahed, αν και οι λεπτομέρειες είναι ελάχιστες.

«Τέσσερις εταιρείες έχουν αναπτύξει τα σχετικά drones αναχαίτισης και μία εταιρεία διαθέτει την πιο επιτυχημένη τεχνολογία», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Πηγή: theguardian