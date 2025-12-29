Η Ρωσία εκτόξευσε με επιτυχία 52 δορυφόρους στο διάστημα με έναν πύραυλο Soyuz-2.1b, όπως ανακοίνωσε η ρωσική διαστημική εταιρεία Roscosmos.

Σύμφωνα με την Roscosmos, η εκτόξευση πυραύλου, που μετέφερε δύο δορυφόρους Aist-2T μαζί με 50 άλλους, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή από το Κοσμοδρόμιο Vostochny στην ανατολική περιφέρεια Amur της Ρωσίας.

Οι δορυφόροι προορίζονται για μια σειρά αποστολών, όπως η τηλεπισκόπηση της Γης, η έρευνα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, η παρακολούθηση της παγκόσμιας ναυτιλίας, η λήψη σημάτων από πομπούς του Διαδικτύου και η μελέτη των επιπτώσεων των διαστημικών συνθηκών στους ζωντανούς οργανισμούς.

Οι δύο δορυφόροι Aist-2T έχουν σχεδιαστεί για να εκτελούν τρισδιάστατη απεικόνιση της επιφάνειας του πλανήτη για τη δημιουργία ψηφιακών μοντέλων εδάφους και την παρακολούθηση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης όπως πυρκαγιές, πλημμύρες και ηφαιστειακή δραστηριότητα, σύμφωνα με την Roscosmos.