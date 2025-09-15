Η Ρωσία πραγματοποίησε δοκιμαστικό πλήγμα με τον πύραυλο «Kalibr» κατά τη διάρκεια των ασκήσεων «Zapad», σύμφωνα με το Interfax.

Η δοκιμή από το πυρηνικό υποβρύχιο “Arkhangelsk” εναντίον προκαθορισμένου στόχου σε υποθαλάσσια θέση στη Θάλασσα του Μπάρεντς στον Αρκτικό Ωκεανό πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των κοινών στρατιωτικών γυμνασίων «Zapad» με τη Λευκορωσία, σύμφωνα πάντα με το ρωσικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Δείτε το βίντεο με την εκτόξευση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας: