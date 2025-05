Η Ουκρανική Αεροπορία ανακοίνωσε μέσω του λογαριασμού της στο Telegram ότι ρωσικά αεροσκάφη εκτόξευσαν καθοδηγούμενες βόμβες στην περιοχή Σούμι, στα βόρεια της Ουκρανίας, τα ξημερώματα της Πέμπτης. Η επίθεση αυτή πραγματοποιήθηκε σχεδόν τρεις ώρες μετά την έναρξη μιας τριήμερης εκεχειρίας που είχε κηρυχθεί από τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.

❗️🇷🇺⚔️🇺🇦 – Russia launched KAB laser-guided glide-bombs targeting Ukraine’s Sumy region, violating its own “Victory Day” ceasefire after three hours.

Four Su-34/35 jets from Kursk Oblast struck Bilopillya using two maneuvers. Sirens remain active in Sumy due to ongoing threats. pic.twitter.com/nQM4t8rsL7

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) May 8, 2025