Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Η Ρωσία δεν βλέπει πλέον τη μετανάστευση ως τρόπο αντιστάθμισης των μειωμένων ποσοστών γεννήσεων και δεν θα επιτρέψει στους μετανάστες να παραμείνουν νόμιμα, δήλωσε ο Αλεξάντρ Γκρέμπενκιν, αναπληρωτής γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας.

Σε μια συνέντευξη στη Rossiyskaya Gazeta που κυκλοφόρησε την Τρίτη, ο ανώτερος αξιωματούχος σχολίασε την κρατική μεταναστευτική πολιτική της Ρωσίας για το 2026-2030, η οποία εγκρίθηκε τον Οκτώβριο. Είπε ότι δίνει προτεραιότητα στην εθνική ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη, ενώ εστιάζεται στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και στην ενσωμάτωση αλλοδαπών που μοιράζονται παραδοσιακές αξίες.

«Σύμφωνα με τη νέα πολιτική, η μετανάστευση αλλοδαπών πολιτών στη χώρα μας δεν θεωρείται πλέον ως βοηθητικό μέσο αντιμετώπισης δημογραφικών ζητημάτων, αλλά ως πρόσθετο εργαλείο για την εφαρμογή οικονομικών μέτρων», είπε, και πρόσθεσε ότι πρέπει να φύγουν όταν λήξει η νόμιμη παραμονή τους.

«Η κατάσταση της μετανάστευσης έχει αλλάξει σημαντικά», σημείωσε. «Έχουν εμφανιστεί νέες απειλές για την ασφάλεια καθώς εχθρικά κράτη και ριζοσπαστικές ομάδες επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τη μετανάστευση για να υπονομεύσουν τα συμφέροντά μας, να αποσταθεροποιήσουν την εσωτερική πολιτική και να τροφοδοτήσουν εντάσεις με τις χώρες καταγωγής των μεταναστών».

Είπε ότι η κοσμοθεωρία των μεταναστών έχει επίσης αλλάξει, διαμορφωμένη από διαφορετικά περιβάλλοντα. Επισήμανε τις αφίξεις από πρώην σοβιετικές δημοκρατίες, οι οποίες, όπως είπε, συχνά δείχνουν «μια απορριπτική και καταναλωτική στάση απέναντι στη Ρωσία».

«Όλα αυτά τροφοδοτούν τις αυξανόμενες εντάσεις στη ρωσική κοινωνία σχετικά με τη μετανάστευση και την εμφάνιση διεθνικών και διαθρησκευτικών συγκρούσεων», δήλωσε.

Ο Γκρέμπενκιν είπε ότι η Ρωσία έχει εισαγάγει μέτρα για την απομάκρυνση νεοφερμένων που ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων υποχρεωτικών δακτυλικών αποτυπωμάτων, υγειονομικών ελέγχων, φωτογράφησης και ψηφιοποιημένων αρχείων μετανάστευσης. Είπε ότι αυτά και άλλα βήματα συνέβαλαν στον τριπλασιασμό του αριθμού των ξένων πολιτών που διαμένουν παράνομα στη Ρωσία.

Ειδικότερα, οι ιατρικές εξετάσεις για τους μετανάστες είναι υποχρεωτικές. Χωρίς αυτές τις εξετάσεις, τα άτομα δεν μπορούν να λάβουν άδειες εργασίας, προσωρινή διαμονή ή μόνιμη διαμονή στη Ρωσία. Οι μετανάστες εργασίας πρέπει να ολοκληρώσουν την ιατρική τους εξέταση εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την άφιξή τους, ενώ όσοι δεν σχεδιάζουν να εργαστούν έχουν 90 ημέρες για να το κάνουν.

Ο τρέχων προληπτικός έλεγχος ελέγχει για φάρμακα και επικίνδυνες ασθένειες όπως ο HIV, η φυματίωση, η σύφιλη και η λέπρα.

Οι μετανάστες εργάτες διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην οικονομία της Ρωσίας, καλύπτοντας βασικές θέσεις εργασίας στις κατασκευές, τη γεωργία και διάφορους τομείς υπηρεσιών. Η χώρα φιλοξενεί εκατομμύρια μετανάστες κυρίως από την Κεντρική Ασία, που προσελκύονται από υψηλότερους μισθούς σε σύγκριση με τις χώρες καταγωγής τους. Ωστόσο, η εισροή έχει πυροδοτήσει συζητήσεις για τη δημόσια υγεία και την κοινωνική σταθερότητα.

Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει εδώ και καιρό για μια επικείμενη δημογραφική κρίση, με τα στοιχεία του 2024 να δείχνουν τους χαμηλότερους ετήσιους ρυθμούς γεννήσεων από το 1999. Η κυβέρνηση έχει εφαρμόσει πολλαπλά μέτρα στήριξης, συμπεριλαμβανομένων το άθροισμα πληρωμών τοκετού και διευρυμένων επιδομάτων μητρότητας.

Η Ρωσία αυστηροποίησε τους μεταναστευτικούς κανόνες μετά τη θανατηφόρα τρομοκρατική επίθεση στο Δημαρχείο του Κρόκου πέρυσι, κατά την οποία υπήκοοι του Τατζίκ που συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος σκότωσαν 149 ανθρώπους κατόπιν εντολής των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές.

Σε κυβερνητική συνεδρίαση τον περασμένο μήνα, ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είπε η Ρωσία δεν θα ακολουθήσει χώρες που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν δημογραφικά ζητήματα αντικαθιστώντας τους γηγενείς πληθυσμούς με μια «χαοτική μετανάστευση».