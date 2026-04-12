Η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει να προμηθεύει αέριο την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν υπάρχουν ποσότητες που απομένουν μετά τον εφοδιασμό εναλλακτικών αγορών, μετέδωσε σήμερα (12/4) το ρωσικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων TASS.

«Υπάρχει άφθονο από αυτό προς το παρόν. Όμως οι εναλλακτικές αγορές είναι πολύ λαίμαργες, υπάρχουν πάρα πολλά αιτήματα για εφοδιασμούς», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το Πρακτορείο.

Ωστόσο, η Ευρώπη θα βρει τρόπο να αγοράσει αέριο, ακόμη και αν η Ρωσία δεν το προμηθεύσει, είπε ο Πεσκόφ.

«Υπάρχουν τόσες μονάδες υγροποιημένου αερίου, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στη Μέση Ανατολή, που η διαδικασία αυτή, αυτή η αγορά για άμεση παράδοση, λειτουργεί όπως ένας ζωντανός οργανισμός», πρόσθεσε ο Πεσκόφ.