Νέες αεροπορικές επιχειρήσεις από την πλευρά της Ρωσίας πραγματοποιήθηκαν στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Πρόκειται για την πέμπτη κατά σειρά αντίστοιχη επιχείρηση στο Κίεβο από τις αρχές του τρέχοντος μηνός, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έντασης και της κλιμάκωσης των αεροπορικών πληγμάτων που σημειώνονται το τελευταίο διάστημα στην περιοχή.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Ουκρανού Προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι επιπτώσεις των πληγμάτων, στα οποία χρησιμοποιήθηκαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη και βαλλιστικά συστήματα, εντοπίζονται σε 16 διαφορετικά σημεία της πόλης.

Μεταξύ των κτιρίων που επηρεάστηκαν περιλαμβάνονται ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα καθώς και μια τοπική επιχείρηση. Παράλληλα, οι δημοτικές αρχές της πρωτεύουσας γνωστοποίησαν ότι εκδηλώθηκαν εστίες πυρκαγιάς σε διάφορες ζώνες της πόλης, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να επεμβαίνουν για την αντιμετώπισή τους.

Η Ρωσία στοχοποίησε επίσης κρίσιμης σημασίας υποδομές στην κεντρική και νότια Ουκρανία, δήλωσε ο Ζελένσκι προσθέτοντας ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν των τραυματισμό επτά ατόμων στην περιοχή του Χάρκιβ στην ανατολική Ουκρανία και τριών στην βόρεια περιοχή του Τσερνίχιβ. «Την τελευταία νύχτα οι Ρώσοι εκτόξευσαν εναντίον των πόλεων και κοινοτήτων μας 135 drones και πυραύλους διαφόρων τύπων, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν βαλλιστικοί» έγραψε ο Ζελέσνκι σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ. «Πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη πίεση προς την Ρωσία» δήλωσε , καλώντας τους Ευρωπαίους συμμάχους να εγκρίνουν το τελευταίο τους πακέτο των κυρώσεων αυτή την εβδομάδα.

Αυτό το καλοκαίρι η Ρωσία έχει εντείνει τις αεροπορικές επιθέσεις στην Ουκρανία, πλήττοντας τις πόλεις της και τις ενεργειακές της υποδομές σχεδόν κάθε νύχτα, καθώς τα Κίεβο έχει περιορισμένα πυρομαχικά στην αντιαεροπορική της άμυνα για να αναχαιτίσει του βαλλιστικούς πυραύλους.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι οι μονάδες της αντιαεροπορικής της άμυνας κατέρριψαν πέντε από τους οκτώ βαλλιστικούς πυραύλους που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά την διάρκεια της νύχτας- πρόκειται για την μεγαλύτερη σε κλίμακα αναχαίτισης των επιθέσεων αυτών από τις αρχές του μήνα- και 108 από τα 135 drones.