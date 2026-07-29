Σε πλήγματα κατά δύο πλοίων που μετέφεραν πολεμικό υλικό και εξοπλισμό προς ουκρανικές λιμενικές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Οδησσού ισχυρίζεται ότι προχώρησε ο ρωσικός στρατός.

Την είδηση έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, υποστηρίζοντας πως τα σκάφη αποτελούσαν στόχους στρατιωτικού ενδιαφέροντος κοντά στη συγκεκριμένη παραθαλάσσια ζώνη.

Μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες που διοχετεύθηκαν από τις ρωσικές αρχές δεν έχουν διασταυρωθεί από ουδέτερη ή ανεξάρτητη πηγή.

Ωστόσο όπως επισημαίνει το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, δεν κατέστη δυνατή η αυτόνομη επαλήθευση των ισχυρισμών της Μόσχας σχετικά με το περιστατικό και την έκταση των ζημιών.

Ακόμα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε αργότερα ότι έπληξε επίσης μια αποθήκη καυσίμων στην Οδησσό, δύο ακόμη πλοία στο λιμάνι Πιβντένιι κοντά στην Οδησσό και ένα ακόμη πλοίο βορειοδυτικά της νήσου Ζμίνιι (φίδι) στην Μαύρη Θάλασσα.

Στην ανακοίνωση του αναφέρει, χωρίς να παρουσιάζει αποδεικτικά στοιχεία, ότι όλα τα πλοία χρησιμοποιούνταν για την μεταφορά στρατιωτικών προμηθειών στην Ουκρανία.

Τόσο η Ρωσία όσο και Ουκρανία έχουν κλιμακώσει τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις τους σε πλοία στην Μαύρη Θάλασσα και στην Θάλασσα του Αζόφ, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι τιμές του σιταριού.