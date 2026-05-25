Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας καλεί τους ξένους πολίτες και τους Διπλωμάτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο, καθώς αναμένεται το Κρεμλίνο να εξαπολύσει νέα σειρά πληγμάτων, σε βάρος της Ουκρανίας.

Ειδικότερα, τα νέα πλήγματα αναμένεται να πραγματοποιηθούν κατά εγκαταστάσεων της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας στην πρωτεύουσα της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιθέσεις πρόκειται να στοχεύσουν κέντρα λήψης αποφάσεων, Στρατιωτικά Διοικητήρια, καθώς και θέσεις διοίκησης στο Κίεβο.

JUST IN: 🇷🇺🇺🇦 Russia to Target Kyiv Decision Centers and Drone Sites The Russian Foreign Ministry announced that strikes on Kyiv will focus on decision-making centers, command posts, as well as facilities for the design, production, and preparation of Ukrainian drones. pic.twitter.com/42KMdOhXEV — Political Pen (@politicalpen_) May 25, 2026

Σύμφωνα με το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS, το ΥΠΕΞ της χώρας αναφέρει στην ανακοίνωσή του: «Η επίθεση στο Σταρομπίλσκ ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας προχωρούν σε συστηματικές επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων του ουκρανικού αμυντικού βιομηχανικού συγκροτήματος στο Κίεβο, συμπεριλαμβανομένων χώρων σχεδιασμού, παραγωγής, προγραμματισμού και προετοιμασίας για τη χρήση των UAV που χρησιμοποιούνται από το καθεστώς του Κιέβου, με τη συνδρομή ειδικών του ΝΑΤΟ, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την προμήθεια εξαρτημάτων, την παροχή πληροφοριών και την καθοδήγηση στόχων».

Εδώ και τέσσερα χρόνια ο πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας μαίνεται, και ενώ τον τελευταίο καιρό όλα δείχνουν πως οι δυο χώρες βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ σε διαπραγματεύσεις, έρχονται νέες σφοδρές επιθέσεις από την πλευρά του Κρεμλίνου, είδηση που αλλάζει δραματικά τα γεγονότα.