Ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία, δήλωσε σήμερα ότι «ο νόμος και η σωφροσύνη» κέρδισαν, αφού οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν να χρηματοδοτήσουν με δάνειο την Ουκρανία μάλλον, παρά να χρησιμοποιήσουν παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας.

«Μείζον ΠΛΗΓΜΑ στους πολεμοκάπηλους της ΕΕ με επικεφαλής την αποτυχημένη Ούρσουλα – φωνές λογικής στην ΕΕ ΜΠΛΟΚΑΡΑΝ την ΠΑΡΑΝΟΜΗ χρήση ρωσικών αποθεμάτων για να χρηματοδοτήσουν την Ουκρανία», έγραψε ο Ντμίτριεφ στο X αναφερόμενος στην πρόεδρο της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

BREAKING: Major BLOW to EU warmongers led by failed Ursula — voices of reason in the EU BLOCKED the ILLEGAL use of Russian reserves to fund Ukraine. Law and sanity win… for now. 👇https://t.co/ZoZJkHWPr6 https://t.co/bPrENwv2Ta — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) December 19, 2025

Πηγή: ΑΠΕ