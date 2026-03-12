Η Μόσχα καταδίκασε τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την ενδεχόμενη «κατάληψη» της Κούβας, παραδοσιακού συμμάχου της Ρωσίας.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, τόνισε ότι η Ρωσία θα παρέχει στην Κούβα πλήρη πολιτική και διπλωματική υποστήριξη και κάλεσε σε διπλωματική επίλυση των εντάσεων με την Ουάσιγκτον.

Οι δηλώσεις Τραμπ, την περασμένη Δευτέρα, χαρακτήρισαν την Κούβα ως «μεγάλο πρόβλημα», ενώ ανέφερε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ασχολείται με το ζήτημα, το οποίο «μπορεί να είναι ή να μην είναι μια φιλική κατάληψη».

Η αντίδραση της Μόσχας υπογραμμίζει την αποσταθεροποιητική διάσταση των δηλώσεων Τραμπ και τις εντεινόμενες εντάσεις στη Λατινική Αμερική.