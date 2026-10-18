Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε χθες Σάββατο σχεδόν 200 ουκρανικά drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν.

Σε αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Telegram, ο Σομπιάνιν ανέφερε ότι 195 μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταστράφηκαν το τελευταίο 24ωρο, συμπληρώνοντας πως συνεργεία εξετάζουν τα συντρίμμια στις τοποθεσίες όπου κατέπεσαν.

Η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (Rosaviatsiya) ανακοίνωσε ότι δύο αεροδρόμια της Μόσχας – Ντομοντέντοβο και Βνούκοβο – ανέστειλαν προσωρινά τη λειτουργία τους.