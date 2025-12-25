Μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν συνολικά 25 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα κατευθυνόμενα στη Μόσχα χθες Τετάρτη, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Σεργκέι Σαμπιάνιν μέσω Telegram.

Σε σειρά αναρτήσεών του, ο Σαμπιάνιν διευκρίνισε πως τα drones καταρρίφθηκαν σε χρονικό διάστημα περίπου 23 ωρών. Πρόσθεσε πως συνεργεία των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων εξέτασαν τα συντρίμμια. Δεν έκανε λόγο για θύματα ή ζημιές.

Εννιά καταρρίφθηκαν μετά τις 23:00 (22:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τον ίδιο.

Σε δύο από τα τέσσερα μεγάλα αεροδρόμια που εξυπηρετούν την πρωτεύουσα της Ρωσίας οι δραστηριότητες περιορίστηκαν για λόγους ασφαλείας για μερικές ώρες, σύμφωνα με ανακοινώσεις του εκπροσώπου της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας Άρτεμ Κ1αρινιάκο μέσω Telegram.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας από την πλευρά του ανέφερε μέσω Telegram ότι καταρρίφθηκαν 29 ουκρανικά drones σε τρίωρο διάστημα ως τις 23:00. Στον αριθμό αυτό ωστόσο συμπεριλαμβάνονται μόνο 3 από τις καταρρίψεις στις οποίες αναφέρθηκε ο δήμαρχος Σαμπιάνιν.

Νωρίτερα χθες, το υπουργείο είχε κάνει λόγο για καταρρίψεις 172 ουκρανικών drones κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη.

Στην περιφέρεια Κρασνοντάρ, δύο δεξαμενές καυσίμων στο λιμάνι Τεμριούκ πήραν φωτιά εξαιτίας πληγμάτων ουκρανικών drones τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών. Οι φλόγες καλύπτουν έκταση περίπου 2.000 τετραγωνικών μέτρων, διευκρίνισαν.

Στην άλλη πλευρά, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε χθες ότι έπληξε με drones το εργοστάσιο συνθετικού καουτσούκ Γεφρέμοφ στην ρωσική περιοχή Τούλα και εγκατάσταση αποθήκευσης θαλάσσιων drones στην Κριμαία, που προσαρτήθηκε στη Ρωσία το 2014, κάτι που δεν αναγνωρίζει το Κίεβο.

Συντρίμμια drone που καταρρίφθηκαν προκάλεσαν πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις «επιχείρησης» στην περιφέρεια Τούλα, ανέφερε μέσω Telegram ο επικεφαλής των τοπικών αρχών Ντμίτρι Μίλιαεφ. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για το είδος της δραστηριότητας της «επιχείρησης» όπου εκδηλώθηκε η φωτιά. Σημείωσε ακόμη πως στη συγκεκριμένη περιφέρεια καταστράφηκαν 12 ουκρανικά drones.

Η Ουκρανία έχει πολλαπλασιάσει τους τελευταίους μήνες τις επιδρομές του είδους στη Ρωσία, βάζοντας στο στόχαστρο ιδίως στρατιωτικές, επιμελητειακές, συγκοινωνιακές και ενεργειακές υποδομές –καθώς οι υδρογονάνθρακες επιτρέπουν στη Μόσχα να χρηματοδοτεί τον πόλεμο–, σε αντίποινα για τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στην ουκρανική επικράτεια επί σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Πηγές: AΜΠΕ, Reuters