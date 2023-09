Ουκρανικά τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) καταρρίφθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες κοντά στη Μόσχα, στον εναέριο χώρο του Ροστόφ και στην περιφέρεια Μπριάνσκ (νοτιοδυτικά), ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

A drone reportedly exploded in the centre of Rostov-on-Don. Russia looks very unsafe these days. https://t.co/SzFoZxY2wj

— XSovietNews 🇺🇦 (@XSovietNews) September 7, 2023