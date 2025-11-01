Τρία ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα καταρρίφθηκαν από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας.

Όπως αναφέρει ο Σεργκέι Σομπιάνιν σε αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Telegram, ειδικοί εξετάζουν τα συντρίμμια των drones στις περιοχές όπου κατέπεσαν.

Νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ενημέρωσε πως σε διάστημα τριών ωρών είχαν αναχαιτιστεί και καταστραφεί 38 ουκρανικά drones σε δύο ρωσικές περιφέρειες στο νότιο τμήμα της χώρας και στη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία η Ρωσία κατέλαβε και προσάρτησε το 2014.

Πηγές: ΑΜΠΕ, Reuters