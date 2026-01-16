Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ο δήμαρχός της Ιχόρ Τερέχοφ, καθώς η Μόσχα συνεχίζει εκστρατεία πληγμάτων που έχουν βυθίσει εκατομμύρια Ουκρανούς στο σκοτάδι και στο κρύο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος μια ημέρα νωρίτερα επέκρινε τις προσπάθειες αποκατάστασης των ζημιών στο Κίεβο, συνέχισε τις προσπάθειες να επιδιορθωθούν οι φθορές λόγω των ρωσικών πληγμάτων, οργανώνοντας συμβούλιο με σκοπό την επιτάχυνση της λήψης αποφάσεων από τοπικούς αξιωματούχους.

Δήλωσε πως αναφέρθηκαν νέα πλήγματα στην πρωτεύουσα χθες βράδυ.

Η πρωθυπουργός του Γιούλια Σβιριντένκο ανακοίνωσε μέτρα για την αντιμετώπιση των διακοπών της ηλεκτροδότησης και της θέρμανσης και να επιτραπεί σε επιχειρήσεις και κυβερνητικούς θεσμούς να κάνουν περισσότερες εισαγωγές ενέργειας. Οι σχολικές διακοπές στο Κίεβο παρατάθηκαν ως την 1η Φεβρουαρίου.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις πλήττουν το δίκτυο ηλεκτροδότησης και ενεργειακές επιδομές ενώ παράλληλα συνεχίζουν την προέλαση στα μέτωπα, καθώς οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε θέση άμυνας ενώ η Ουάσινγκτον πιέζει για να κλειστεί συμφωνία ειρήνης.

Ο δήμαρχος του Χαρκόβου Τερέχοφ δεν διευκρίνισε στην ενημέρωσή του μέσω Telegram τι είδους υποδομή επλήγη, διαβεβαίωσε πάντως πως συνεργεία δουλεύουν επί 24ωρης βάσης για να επιδιορθώσουν τις ζημιές.

Το Χάρκοβο, περίπου 25 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Ρωσία, πλήττεται συχνά από drones, πυραύλους και βόμβες.

Κατά τον περιφερειάρχη Όλεχ Σινεχούμποφ, η έκταση των ζημιών της χθεσινής επίθεσης βρίσκεται ακόμη υπό αποτίμηση.

Ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα ανέφερε πως οι υπηρεσίες του και αυτές του υπουργείο Ενέργειας οργάνωσαν έκκληση για κεφάλαια ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στον τομέα της ενέργειας με τη συμβολή συμμάχων του Κιέβου, κατά τρόπο παρόμοιο με αυτόν για τον ανεφοδιασμό με όπλα και πυρομαχικά. Η Νορβηγία, διαβεβαίωσε, υποσχέθηκε 200 εκατ. αμερικανικά δολάρια.

Οι διακοπές ρεύματος, θέρμανσης και ύδρευσης χειροτέρεψαν την τελευταία εβδομάδα, εν μέσω κύματος ψύχους που ήδη πίεζε τις υποδομές.

Ο δήμαρχος Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε χθες πως περίπου 300 πολυκατοικίες παραμένουν χωρίς θέρμανσης από την 9η Ιανουαρίου, από 6.000 αρχικά.

Έχουν επίσης ενταθεί οι ρωσικές επιθέσεις σε λιμενικές υποδομές στην Οδησσό. Πυραυλικό πλήγμα χθες τραυμάτισε έναν άνθρωποι και προκάλεσε ζημιές σε εμπορευματοκιβώτια στην πόλη Τσορνομόρσκ, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ολεξίι Κουλέμπα.

Πηγές: ΑΜΠΕ, Reuters