Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν πάνω από 150 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), τα περισσότερα από τα οποία κατευθύνονταν σε στόχους στη Μαύρη Θάλασσα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα, μόλις μερικές ώρες πριν από την επανέναρξη στη Γενεύη των συνομιλιών μεταξύ ομάδων διαπραγματευτών της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των ΗΠΑ.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας της (σ.σ. 16ης προς) 17η Φεβρουαρίου, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 151 εναέρια drones», συμπεριλαμβανομένων 38 στους αιθέρες της Κριμαίας, 50 πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα και 29 πάνω από την Αζοφική Θάλασσα, εξήγησε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας και μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Παράλληλα, οι αρχές στην περιφέρεια Κρασναντάρ ανέφεραν λίγο μετά τις 07:00 (ώρα Ελλάδας) ότι ξέσπασε πυρκαγιά στο διυλιστήριο πετρελαίου Ίλσκι και ότι δεξαμενή καυσίμων υπέστη ζημιές, διαβεβαιώνοντας πάντως πως δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Στη Σεβαστούπολη, μεγάλο λιμάνι στη χερσόνησο της Κριμαίας, που προσάρτησε η Ρωσία το 2014, ο κυβερνήτης Μιχαήλ Ραζβαζάγεφ αναφέρθηκε σε «μια από τις πιο μακράς διάρκειας επιδρομές πρόσφατα», διευκρινίζοντας ότι «καταρρίφθηκαν πάνω από 24 drones» γύρω από την πόλη κι ότι υπάρχουν τραυματίες, ανάμεσά τους 9χρονο αγόρι.

Οι επιδρομές καταγράφτηκαν καθώς αντιπροσωπείες της Μόσχας, του Κιέβου και της Ουάσιγκτον συναντώνται αργότερα σήμερα για συνομιλίες στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για να τερματιστεί ο πόλεμος που σε λίγες ημέρες συμπληρώνει τέσσερα χρόνια.

Ουκρανία: «H Ρωσία εκτόξευσε πάνω από 400 drones και πυραύλους στη διάρκεια της νύχτας»

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία εκτόξευσε 396 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και ⁠29 πυραύλους στη διάρκεια της νύχτας, προσθέτοντας ότι κατέρριψε 25 από τους πυραύλους και 367 από τα drones.

Δήλωσε ότι τέσσερις βαλλιστικοί πύραυλοι και 18 drones έπληξαν 13 διαφορετικούς στόχους σε όλη την Ουκρανία.

Ρωσικό πλήγμα στην περιφέρεια της Οδησσού στη νότια Ουκρανία προκάλεσε «απίστευτα σοβαρή» ζημιά σε ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με την ουκρανική ενεργειακή εταιρία DTEK. «Οι επιδιορθώσεις θα χρειαστούν χρόνο προκειμένου να αποκατασταθεί ο εξοπλισμός και να είναι πάλι λειτουργικός», δήλωσε η εταιρία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ζελένσκι: «Πιο αποτελεσματική η διπλωματία με δικαιοσύνη και δύναμη»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η διπλωματία θα είναι πιο αποτελεσματική με «δικαιοσύνη και δύναμη» ενώ αναμένεται να ξεκινήσουν αργότερα σήμερα τριμερείς συνομιλίες στη Γενεύη.

«Η ισχύς της πίεσης επί της Ρωσικής Ομοσπονδίας –πίεση μέσω κυρώσεων και σταθερή, ταχεία στήριξη του ουκρανικού στρατού και της αντιαεροπορικής μας άμυνας», έγραψε ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «περιφρονεί τις ειρηνευτικές προσπάθειες» έχοντας εξαπολύσει εκατοντάδες drones και δεκάδες πυραύλους στη διάρκεια της νύχτας, πριν την αναμενόμενη επανέναρξη των συνομιλιών στη Γενεύη που στόχο έχουν τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί τέσσερα χρόνια.

«Ο βαθμός περιφρόνησης της Ρωσίας για τις ειρηνευτικές προσπάθειες – ένα μαζικό πλήγμα με πυραύλους και drones κατά της Ουκρανίας ακριβώς πριν από μια σειρά συνομιλιών στη Γενεύη», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αντρίι Σιμπίχα.

Τρεις εργαζόμενοι ουκρανικό θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο σκοτώθηκαν από ρωσικό πλήγμα

Ρωσικό πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στοίχισε σήμερα τη ζωή σε τρεις εργαζομένους σε θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο στο Σλοβιάνσκ, στην ανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε το Κίεβο, ύστερα από μία ακόμα νύχτα ρωσικών βομβαρδισμών σε ενεργειακές υποδομές της χώρας.

«Το πρωί, ρωσικό drone επιτέθηκε σε όχημα που μετέφερε εργαζομένους του θερμοηλεκτρικού εργοστασίου του Σλοβιάνσκ», μιας πόλης στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, όπως ανακοίνωσε ο Ουκρανός υφυπουργός Ενέργειας Αρτέμ Νεκράσοφ.

«Δυστυχώς, τρεις εξ αυτών έχασαν τη ζωή τους», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι πραγματοποίησε «μαζικό πλήγμα» κατά στρατιωτικοβιομηχανικών και ενεργειακών εγκαταστάσεων της Ουκρανίας, όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, την ώρα που οι δύο χώρες ετοιμάζονταν να επαναλάβουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες στη Γενεύη.