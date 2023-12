Πυραυλικό πλήγμα στο λιμάνι της πόλης Φεοντόσια, στην προσαρτημένη από τη Ρωσία χερσόνησο της Κριμαίας, φαίνεται να κατάφερε τα ξημερώματα, σύμφωνα με πληροφορίες, η Ουκρανία, αναλαμβάνοντας μετά από λίγο την ευθύνη.

Υπενθυμίζεται πως ακούστηκαν αλλεπάλληλες ισχυρές εκρήξεις και ξέσπασε πυρκαγιά ενώ σύντομα βίντεο που μεταφορτώθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν τις εκρήξεις.

Ο επικεφαλής της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας, Μικόλα Όλεστσουκ, ανέλαβε λίγο αργότερα την ευθύνη για το πλήγμα στη Φεοντόσια, πράγμα που σπανίως κάνει αμέσως το Κίεβο όταν πρόκειται για επιδρομές σε εδάφη ελεγχόμενα από τη Ρωσία.

Ωστόσο σύμφωνα με τη Daily Mail, ο πολιτικός αναλυτής Σεργκέι Μάρκοφ και φερέφωνο του Βλαντιμίρ Πούτιν, κατηγόρησε ευθέως τη Βρετανία πως βρίσκεται πίσω από την καταστροφή του ρωσικού πολεμικού πλοίου, αναφέροντας: «Δεν ήταν η Ουκρανία, αλλά η Βρετανία που χτύπησε το λιμάνι της Φεοντόσια».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Βρετανία έχει κατηγορηθεί από τη Ρωσία για πόλεμο εις βάρος του Πούτιν. Ο Μάρκοφ εξήγησε ότι το Κίεβο είχε την στήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου και υπονόησε ότι οι πύραυλοι Storm Shadow, με τους οποίους έγινε η επίθεση, είχαν παρασχεθεί από τη Βρετανία.

«Στην πραγματικότητα, δεν ήταν η Ουκρανία, αλλά η Βρετανία που έπληξε το λιμάνι της Φεοντόσια», είπε, κάνοντας λόγο για «βρετανικούς πυραύλους», «βρετανική και αμερικανική δορυφορική αναγνώριση» και «καθοδήγηση πυραύλων από Βρετανούς αξιωματικούς».

«Αυτός είναι ένας πόλεμος μεταξύ Βρετανίας και Ρωσίας για χάρη της Ουκρανίας » και συνέχισε λέγοντας: «η Βρετανία δεν πρόκειται να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο αν η Ρωσία δεν απαντήσει ευθέως στο Ην. Βασίλειο».

Crimea – Russia's Black Sea Fleet continues to vanish.

In a massive explosion, the Russian landing ship, Novocherkask heads to the bottom. It was transporting a shipment of Iranian Shahed drones. pic.twitter.com/7Taaeu3k1g

— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) December 26, 2023