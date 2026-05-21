Στη μεταφορά πυρηνικών πυρομαχικών σε αποθηκευτικούς χώρους εντός της Λευκορωσίας προχώρησε η Ρωσία, όπως γνωστοποίησε σήμερα, Πέμπτη 21 Μαΐου, το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, στο πλαίσιο της διεξαγωγής εκτεταμένων πυρηνικών γυμνασίων.

«Κατά τη διάρκεια της άσκησης των πυρηνικών δυνάμεων, πραγματοποιήθηκε παράδοση πυρηνικών πυρομαχικών σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης, οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή όπου είναι αναπτυγμένη η ταξιαρχία πυραύλων στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας», αναφερόταν στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου.

Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, η συγκεκριμένη πυραυλική μονάδα που εδρεύει στη Λευκορωσία ολοκλήρωσε κύκλο εκπαίδευσης με αντικείμενο την υποδοχή των ειδικών αυτών πυρομαχικών, τα οποία προορίζονται για το αυτοκινούμενο τακτικό πυραυλικό σύστημα Iskander-M.

Η επιχειρησιακή αυτή εκπαίδευση περιλάμβανε τη διαδικασία φόρτωσης των πυρομαχικών στα οχήματα εκτόξευσης και την απόκρυφη και μυστική μετακίνησή τους προς προκαθορισμένες ζώνες, με σκοπό την προετοιμασία για ενδεχόμενη εκτόξευση.