Η Μόσχα διαβεβαιώνει ότι «δεν έχει καμία πρόθεση να επιτεθεί σε χώρες του ΝΑΤΟ», σύμφωνα με το νέο μήνυμα που έστειλε σήμερα το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών σήμερα προς τη Δύση.

Η Ρωσία υποστήριξε ότι εξακολουθεί να κινείται με γνώμονα την ειρήνη και επιδιώκει την αποφυγή οποιασδήποτε κλιμάκωσης, παρά τις εντάσεις του πολέμου. Ωστόσο, η προειδοποίηση ήταν σαφής: Το Κρεμλίνο τονίζει ότι θα χρησιμοποιήσει «όλα τα διαθέσιμα μέσα» σε περίπτωση που το ΝΑΤΟ επιδείξει επιθετικότητα απέναντι στη Ρωσία, υπογραμμίζοντας πως είναι «έτοιμο για κάθε σενάριο».

Παράλληλα, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Μόσχα παραμένει ανοιχτή στην ιδέα μιας συνάντησης κορυφής με τις ΗΠΑ στη Βουδαπέστη, εάν αυτή προετοιμαστεί κατάλληλα και βασιστεί στις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν κατά την προηγούμενη συνάντηση μεταξύ των προέδρων Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών σημείωσε ακόμη ότι οι επαφές μεταξύ του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα συνεχιστούν, εάν χρειαστεί.

Τέλος, και οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν τη σχεδιαζόμενη σύνοδο κορυφής τον περασμένο μήνα, αλλά ο Τραμπ την ακύρωσε αμέσως μετά, λέγοντας ότι δεν ήθελε να χάνει τ ον χρόνο του αν δεν υπάρχει συμφωνία για την ειρήνη.