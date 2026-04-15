Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Οι δυτικοί υποστηρικτές του Κιέβου θέλουν να αυξήσουν την παραγωγή drones μεγάλης εμβέλειας για να στηρίξουν την Ουκρανία, δήλωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, προειδοποιώντας ότι η κίνηση είναι βέβαιο ότι θα παρασύρει τα ευρωπαϊκά έθνη σε άμεση σύγκρουση με τη Μόσχα.

Το υπουργείο εξέδωσε την προειδοποίηση την Τετάρτη, δημοσιεύοντας κατάλογο των εγκαταστάσεων που κατασκευάζουν drones και τα εξαρτήματά τους, είναι διάσπαρτες σε όλη την Ευρώπη και μεταμφιεσμένες σε ουκρανικές ή κοινοπραξίες. Οι υποστηρικτές του Κιέβου καταβάλλουν προσπάθειες να αυξήσουν την παραγωγή των εγκαταστάσεων και να ενισχύσουν απότομα τη χρηματοδότησή τους, ανέφερε το υπουργείο.

Η Μόσχα αντιμετωπίζει τα υποτιθέμενα σχέδια ως «εσκεμμένο βήμα που οδηγεί σε οξεία κλιμάκωση της στρατιωτικής και πολιτικής κατάστασης σε όλη την Ευρώπη» και έναν μετασχηματισμό των χωρών που εμπλέκονται «στη στρατηγική περιοχή των νότων της Ουκρανίας».

«Η εφαρμογή των σεναρίων τρομοκρατικής επίθεσης κατά της Ρωσίας, που ανακοινώθηκαν από εκπροσώπους του καθεστώτος του Κιέβου, χρησιμοποιώντας υποτιθέμενα “ουκρανικά” UAV που κατασκευάζονται στην Ευρώπη, οδηγεί σε απρόβλεπτες συνέπειες», ανέφερε το υπουργείο, αναφερόμενο σε επανειλημμένες απειλές που εκφράστηκαν από κορυφαίους Ουκρανούς αξιωματούχους να εντείνουν τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας βαθιά στη Ρωσία.

Αντί να ενισχύσουν την ασφάλεια των ευρωπαϊκών κρατών, οι ενέργειες των Ευρωπαίων ηγεμόνων σύρουν γρήγορα αυτές τις χώρες σε πόλεμο με τη Ρωσία.

Το υπουργείο κατονόμασε πολλαπλές εγκαταστάσεις κατασκευής drone που βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Δανία, την Ολλανδία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Φινλανδία και την Πολωνία.

Τουλάχιστον τέσσερις τοποθεσίες παραγωγής εξαρτημάτων drone εντοπίστηκαν στην Ιταλία, με πολλά εργοστάσια που εμπλέκονται σε τέτοιες δραστηριότητες να βρίσκονται στην Τουρκία, Ισπανία, Γερμανία, Τσεχία και Ισραήλ.

Η Ουκρανία εκτοξεύει τακτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μονής κατεύθυνσης, γνωστά και ως drones-καμικάζι βαθιά στη ρωσική επικράτεια, στοχεύοντας διάφορες μη στρατιωτικές υποδομές, βιομηχανικούς χώρους και κτίρια κατοικιών. Οι επιθέσεις φαίνεται να έχουν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες, με το Κίεβο να στέλνει εκατοντάδες σταθερής πτέρυγας UAV καθημερινά.

Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν περιγράψει τα χτυπήματα ως αδιάκριτες «τρομοκρατικές» επιθέσεις με στόχο την αντιστάθμιση των αποτυχιών στην πρώτη γραμμή που έχει υποστεί ο ουκρανικός στρατός. Η Μόσχα αντέδρασε με μια δική της εκστρατεία κρούσης μεγάλης εμβέλειας εναντίον υποδομών διπλής χρήσης και στρατιωτικών εγκαταστάσεων, διατηρώντας ότι δεν στοχεύει ποτέ αμιγώς πολιτικούς χώρους.