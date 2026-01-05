Η Ρωσία προειδοποίησε σήμερα τους πολίτες της να αποφεύγουν να ταξιδεύουν στην Βενεζουέλα.

Η προειδοποίηση αυτή γίνεται μετά την ανακοίνωση που έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν επίθεση στην Βενεζουέλα και συνέλαβαν τον Πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του.

Τόσο η ρωσική πρεσβεία στο Καράκας όσο και το Υπουργείο Οικονομίας εξέδωσαν παρόμοιες ανακοινώσεις, με τις οποίες αποτρέπουν τους Ρώσους να επισκέπτονται την Βενεζουέλα «σε σχέση με την ένοπλη επιθετικότητα των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας και την απειλή να επαναληφθούν οι επιθέσεις».

Το Υπουργείο συστήνει επίσης στους Ρώσους τουριστικούς πράκτορες να σταματήσουν να πωλούν και να διαφημίζουν ταξίδια στην χώρα αυτή.

Η Ρωσία διατηρεί επί χρόνια στενές σχέσεις με την Βενεζουέλα, που καλύπτουν την ενεργειακή συνεργασία, τους στρατιωτικούς δεσμούς και πολιτικές επαφές σε υψηλό επίπεδο, ενώ η Μόσχα υποστήριζε επί χρόνια στον διπλωματικό τομέα το Καράκας, καθώς οι δύο χώρες επιδίωκαν να εμβαθύνουν τις σχέσεις τους στον τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων.