Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 11 τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στην πόλη Ζαπορίζια της Ουκρανίας, ενώ μία γυναίκα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με ανακοίνωση του περιφερειακού κυβερνήτη, Μιχαΐλο Σεμίκιν, την Τρίτη (24/11) μέσω Telegram.

A Russian strike hit a private clinic in Zaporizhzhia today. Three people were killed, one hurt. The clinic wasn’t operating, regional chief Mykhailo Semikin said. Fire broke out on the third floor before crews put it out. https://t.co/SHhHhb7A55 — Boats (@CGBoatswains) November 24, 2026

Rusiyanın Zaporojye şəhərində özəl klinikanın binasına endirdiyi zərbə nəticəsində üç nəfər həlak olub. Bu barədə yerli hakimiyyət orqanları məlumat yayıb. Vilayətin rəhbəri Mixaylo Semikin hücum nəticəsində yaralananlar olduğunu bildirib. https://t.co/kJF2BLVLix — ANEWZ AZƏRBAYCANCA (@anewz_az) November 23, 2026

Όπως ανέφερε ο ίδιος, υπάρχουν φόβοι ότι ενδέχεται να βρίσκονται άνθρωποι εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια των κτηρίων που υπέστησαν ζημιές από το πλήγμα.

@saintjavelin For the record: Zaporizhzhia, 23 Nov — Russian strikes hit a private clinic in the city centre: 3 killed, 1 injured, preliminary; an aerial bomb that evening injured 7 more (acting regional head Mykhailo Semikin). Every Russian strike, dated and sourced: https://t.co/B778ViA2Fz — Ukraine Evidence Hub (@UkraineEvidence) November 23, 2026

Η επίθεση προκάλεσε καταστροφές σε πολυκατοικίες, ιδιωτικές κατοικίες, εγκαταστάσεις μεταφορών και οχήματα, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό πιθανών εγκλωβισμένων βρίσκονται σε εξέλιξη.

Από την πλευρά του, το πρακτορείο Reuters διευκρίνισε ότι δεν κατέστη δυνατό να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν από τις ουκρανικές αρχές.

Σημειώνεται ότι τόσο η Μόσχα όσο και το Κίεβο απορρίπτουν τις κατηγορίες περί σκόπιμης στοχοποίησης αμάχων κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ο ρωσικός στρατός έπληξε εγκαταστάσεις ελέγχου drones, τερματικά του συστήματος Starlink και άλλους στόχους στην περιφέρεια Σούμι

Παράλληλα oι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας έπληξαν εγκαταστάσεις όπου λειτουργούσαν κέντρα ελέγχου μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, τερματικά του συστήματος δορυφορικών επικοινωνιών Starlink και άλλους στρατιωτικούς στόχους στην περιφέρεια Σούμι της Ουκρανίας, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο ανακοινωθέν του υπουργείου Άμυνας.