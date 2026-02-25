Η Ρωσία «πλημμυρίζει» την Ευρώπη με μετανάστες, τους οποίους στέλνει μέσω μυστικών τούνελ από τη Λευκορωσία στην Πολωνία, στο πλαίσιο ενός υβριδικού πολέμου.

Χιλιάδες μετανάστες έχουν σταλεί πέρα από τα ανατολικά σύνορα της Πολωνίας, μέσα από τη Λευκορωσία, καθώς ο σύμμαχος του Πούτιν, Αλεξάντερ Λουκασένκο, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αποσταθεροποίησης της Δύσης.

Σε συνέντευξή της, στην εφημερίδα The Telegraph, η υπολοχαγός Katarzyna Zdanowicz από την πολωνική συνοριακή δύναμη δήλωσε ότι το 2025, αξιωματικοί ανακάλυψαν τέσσερα τούνελ κάτω από τα σύνορα με τη Λευκορωσία.

Πρόσθεσε: «Τα φυσικά και ηλεκτρονικά μέτρα ασφαλείας στα σύνορα, όπως οι θερμικές κάμερες και τα συστήματα ανίχνευσης, μας επιτρέπουν να ανταποκρινόμαστε άμεσα σε οποιαδήποτε απόπειρα παραβίασης των κρατικών συνόρων, ακόμη και υπόγεια».

Μία από τις μεγαλύτερες σήραγγες βρέθηκε στα μέσα Δεκεμβρίου κοντά στο χωριό Narewka στο ανατολικό τμήμα της Πολωνίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε μήκος περίπου 50 μέτρα στην πλευρά της Λευκορωσίας και 10 μέτρα στην πλευρά της Πολωνίας.

Συνολικά 180 μετανάστες, κυρίως από το Πακιστάν και το Αφγανιστάν, χρησιμοποίησαν τη σήραγγα για να περάσουν τα σύνορα, ωστόσο, οι περισσότεροι συνελήφθησαν μόλις βγήκαν.

Εικόνες που δημοσιεύτηκαν από τη συνοριακή φρουρά έδειχναν ένα σκοτεινό, στενό τούνελ με αρκετό χώρο για να συρθεί κανείς. Είναι στερεωμένο με τσιμεντένια στηρίγματα για να μην καταρρεύσει.

Αν και είναι δύσκολο να αποδειχθεί ποιες ομάδες συμμετείχαν στην κατασκευή των τούνελς, εκτιμάται ότι ενδέχεται να εμπλέκονται το Ισλαμικό Κράτος, η Χάμας, η Χεζμπολάχ και Κούρδοι.

