Το φάντασμα του «παγκόσμιου πολέμου σε κομμάτια» που ανέφερε ο Πάπας Φραγκίσκος πριν από τρία χρόνια φαίνεται να υλοποιείται δραματικά μέσα στον καπνό των εκρήξεων στον Κόλπο.

Η Ρωσία, πράγματι, φαίνεται να παρέχει στο Ιράν πληροφορίες ζωτικής σημασίας για τη διεύθυνση των επιθέσεων με πυραύλους και drones εναντίον των σημαντικότερων αμερικανικών μονάδων που εμπλέκονται στη σύγκρουση.

Πρόκειται για πληροφορίες που θα επέτρεπαν στους Ιρανούς να επιτύχουν καταστροφικά χτυπήματα, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας έξι Αμερικανών στρατιωτών στο λιμάνι της Πόλης του Κουβέιτ.

Σύμφωνα με αποκαλύψεις των μέσων ενημέρωσης, η Ρωσία παρέχει συντεταγμένες και βοήθεια, ενώ η Κίνα συνεργάζεται στην παραγωγή πυραύλων που χρησιμοποιεί το Ιράν.

