Ο υπουργός Ενέργειας της Ρωσίας βρίσκεται σε επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με τη συμφωνία για την προμήθεια ντίζελ δήλωσε σήμερα ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ.

Η Ρωσία ήρε μερικώς την απαγόρευση που είχε επιβάλλει στις εξαγωγές ντίζελ, μετά την συμφωνία που έκανε τον Οκτώβριο με τον Λευκό Οίκο, όταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιδίωκε να μειώσει την τιμή του ντίζελ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες αν και μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί εκφόρτωση ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ από τότε που συνάφθηκε η συμφωνίας.

Το δεξαμενόπλοιο «Άγιοι Φανέντες» που μεταφέρει ντίζελ, κινείται στον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό, όχι μακριά από τη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με στοιχεία του παγκόσμιου παρόχου δεδομένων και υποδομών χρηματοπιστωτικών αγορών που εδρεύει στο Λονδίνο ( LSEG ), αφού νωρίτερα αυτό το μήνα είχε στείλει για μικρό χρονικό διάστημα σήμα προς το λιμάνι. Ο Νόβακ είχε αρνηθεί την Τετάρτη να προβεί σε σχόλια σχετικά με το εν λόγω δεξαμενόπλοιο.

Στο μεταξύ σήμερα η ρωσική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι παρατείνει τους περιορισμούς στις εξαγωγές καυσίμων αεροσκαφών έως τις 31 Μαρτίου 2027.

Οι περιορισμοί, οι οποίοι επρόκειτο να λήξουν στις 30 Νοεμβρίου, δεν θα ισχύουν για τις προμήθειες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο διεθνών διακυβερνητικών συμφωνιών.