Το πρωί της Κυριακής (16/11), ένας μηχανοδηγός ανέφερε τηλεφωνικά, προβλήματα στην σιδηροδρομική υποδομή στην περιοχή Życzyn της Πολωνίας, στην κομητεία Garwolin, κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό PKP Mika.

Τα προβλήματα αυτά οδήγησαν σε έκρηξη σιδηροδρομικής γραμμής που έχει κατεύθυνση την Ουκρανία. Νωρίτερα σήμερα, ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ μίλησε για ξεκάθαρη δολιοφθορά.

Αυτή την υποψία, λοιπόν, του Πρωθυπουργού επιβεβαίωσε ο Πολωνός Υπουργός Εσωτερικών Μάρτσιν Κιερβίνσκι.

Να σημειωθεί ότι η πολωνική αυτή σιδηροδρομική γραμμή τροφοδοτεί με εφόδια την Ουκρανία.

«Είναι πολύ πιθανό τα άτομα που διέπραξαν το δολιοφθορά να ενεργούσαν κατόπιν εντολών ξένων υπηρεσιών πληροφοριών», τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών χωρίς να κατονομάσει πάντως κάποια συγκεκριμένη χώρα.

Πάντως, η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι η GRU (Ρωσική Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών) βρίσκεται πίσω από τη δολιοφθορά στον πολωνικό σιδηρόδρομο.

Ο επικεφαλής του Κέντρου Καταπολέμησης της Παραπληροφόρησης της Ουκρανίας, Αντρίι Κοβαλένκο εξήγησε: «Πρόκειται για μια μονάδα δολιοφθοράς της ρωσικής GRU που είναι υπεύθυνη για επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Οι χώρες του ΝΑΤΟ είναι μεταξύ των κορυφαίων στόχων της».