Η Σαουδική Αραβία καταδίκασε σήμερα «με τον πλέον σθεναρό τρόπο» τον βομβαρδισμό καταυλισμού προσφύγων στη Λωρίδα της Γάζας στον οποίο προχώρησε ο ισραηλινός στρατός χθες Τρίτη, βάζοντας στο στόχαστρο όπως ανέφερε στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δεκάδες άμαχοι.

«Το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας καταδικάζει με τον πλέον σθεναρό τρόπο την απάνθρωπη στοχοποίηση από τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής του καταυλισμού προσφύγων στην Τζαμπαλίγια της πολιορκημένης Λωρίδας της Γάζας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και να τραυματιστούν πολυάριθμοι άμαχοι», τόνισε το υπουργείο Εξωτερικών μέσω X (του πρώην Twitter).

